“La independencia no es antagonismo, no es confrontación”, dice Luz Stella Murgas en su estreno como presidenta de la Andi

SEMANA: ¿Cómo recibe la designación de la Junta de la Andi?

LUZ STELLA MURGAS: Esta decisión de la Junta de la Andi es un honor que recibo con profundo orgullo y responsabilidad. Y, bueno, aquí estamos listos para trabajar.

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SEMANA: Por primera vez en la historia, la Andi va a estar bajo el liderazgo femenino. ¿Qué representa que una mujer llegue a la presidencia de este gremio? ¿Qué valor agregado le va a entregar?

L.S.M.: Ser la primera mujer elegida para presidir la Andi en sus más de 80 años de historia es verdaderamente un honor. Yo creo que esto es un reconocimiento que trasciende lo personal y demuestra que Colombia está abriendo espacios para el liderazgo de las mujeres en las decisiones más relevantes del país. Llego a una institución que admiro profundamente, porque yo creo que el papel de los empresarios en la construcción de Colombia no solo está relacionado con su contribución económica y el empleo. Yo creo que también está relacionado con esa capacidad de transformar territorios, de generar oportunidades y de aportar a las soluciones de los grandes desafíos nacionales.

SEMANA: ¿Cómo le plantearon la idea? ¿Qué la llevó a ser la escogida?

L.S.M.: Lo más lindo de este proceso es que fue un proceso autónomo que diseñó la misma Junta de la Andi. Estuvieron con el acompañamiento de un headhunter internacional, a través del cual tuvieron candidatos de muy altas calidades, y una comisión integrada por los presidentes de las seccionales de la Andi, es decir, con una presencia regional robusta. Pues definieron y fueron decantando los nombres y llevaron a la recta final, yo creo que me atrevería con mucha modestia a decir, candidatos de lujo. Porque Juan Camilo Nariño, con quien compartí esta última fase, es, sin lugar a duda, un hombre que, por su liderazgo, sus logros y su compromiso con el sector gremial, pero también con el minero-energético, ha sido fundamental de cara a los grandes desafíos que tenemos. Entonces, me siento muy honrada de haber estado con él en esta recta final. Ha sido un proceso libre, autónomo, independiente de los mismos empresarios. Y, como lo dije, muy honrada de recibir esta responsabilidad, que asumo con mucho compromiso.

SEMANA: ¿Qué misión le encomendó la Junta de la Andi? ¿Mejorar la relación con el Gobierno o mantener la independencia de la Andi en sus posiciones frente al acontecer nacional, en un momento tan complicado como el que estamos pasando?

L.S.M.: La independencia para la Andi realmente no es un debate sobre una posición coyuntural o una postura circunstancial. La independencia para la Andi realmente es un principio fundamental; es lo que ha hecho legítima a esta institución y lo que le ha forjado la credibilidad que hoy tiene. Ahora, la independencia significa autonomía de criterio, y eso se forma con rigurosidad técnica, con datos, cifras, impactos, proyección de escenarios. Y, sin lugar a dudas, eso es lo que le ha permitido a la Andi tener la capacidad para dialogar con cualquier Gobierno, con cualquier actor, en cualquier momento y circunstancia del país, y así seguirá siendo. Nosotros, con esa rigurosidad que ha caracterizado a la institución, necesitamos tener interlocución. ¿Por qué? Porque los grandes desafíos del país necesitan sumar esfuerzos, y la independencia no es antagonismo, la independencia no es confrontación. La independencia también es la capacidad que se tiene, bajo esa autonomía de criterio, para dialogar y poder construir esas soluciones que necesita Colombia. Una institución independiente tiene mayor capacidad de interlocución. Entonces, yo creo que los próximos años nos exigen aprovechar esa independencia para construir, para construir consensos, para construir confianza, las oportunidades de inversión, de empleo, de crecimiento que necesita Colombia. Y así es como vemos la Andi, así es como seguirá siendo.

SEMANA: ¿Qué lectura hace de los cambios, de las tensiones, de los ajustes que se han dado en diferentes gremios tras la llegada del presidente Abelardo de la Espriella al Gobierno?

L.S.M.: Puedo hablar por Naturgas y por la Andi. E insisto, yo creo que la rigurosidad técnica es lo que permite que estos gremios tengan una voz sólida, relevante e incidente en los grandes debates nacionales. Los gremios no son partidos políticos. Los gremios realmente, y en el caso de la Andi, yo creo que la mayor fortaleza que tiene la Andi no está solamente en su capacidad de representar al empresariado, sino en algo mucho más trascendente: su capacidad de contribuir a la construcción de Colombia. Y aquí hay un talento humano excepcional, con altas calidades técnicas. Pero, además, este talento humano de la Andi también es un talento que está extendido a través de los distintos equipos que tienen todas las afiliadas. Detrás de décadas de liderazgo también hay generaciones de empresarios que han creído en Colombia, que han invertido incluso en los momentos más difíciles, que han generado empleo, que han construido oportunidades y también han contribuido al progreso de millones de familias. Así que yo creo que ese debe ser el norte de un gremio y aquí estamos con el profundo convencimiento de que queremos ser propositivos, de que queremos lograr tener puntos comunes, lograr acuerdos, porque aquí, sobre todas las cosas, lo más importante es la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Y eso debe ser prioridad, estar en el centro de todas las conversaciones sobre los temas urgentes, sobre los temas de planeación de mediano y de largo plazo.

Abelardo De La Espriella y Luz Stella Murgas Foto: Presidencia y foto Naturgas

SEMANA: ¿Cree que los líderes gremiales deben tener un tiempo máximo en los cargos?

L.S.M.: Depende de cada gremio. Cada gremio, en algunos casos, de acuerdo con los estatutos, tiene términos definidos, y cada año o cada dos años van definiendo la continuidad de su líder. Eso se mide no tanto por el vencimiento de una fecha. Yo creo que eso se mide también por la capacidad de liderazgo, por el logro de resultados. Es que un líder gremial no solamente ejerce una vocería: tiene que ser capaz de tener una vocería que logre una interlocución efectiva y que claramente logre resultados. Y, como todas las gestiones, tanto en lo público como en lo privado, los gremios también tenemos que cumplir algunos indicadores que midan el desempeño de las gestiones. Ese debe ser el norte y la manera como se debe evaluar el desempeño de un líder y, además, determinaría, por supuesto, su permanencia. Yo no creo que eso deba corresponder a algo distinto a los resultados.

SEMANA: Mirando internamente a la Andi, ¿cuáles van a ser sus prioridades frente al gremio?

L.S.M.: Hay cuatro propósitos importantes que deben rodear esta gestión y este liderazgo. Lo primero es preservar y fortalecer la capacidad de poder proponer y construir iniciativas y alternativas basadas en los datos, las cifras y la rigurosidad técnica que ha caracterizado a la Andi. Mi experiencia profesional me ha permitido trabajar de cerca con asuntos regulatorios, normativos, tributarios, ahora que estamos en este tema tan urgente como es la Ley de Rescate, y eso está afectando directamente también la competitividad empresarial. Pero recordemos que yo también he trabajado en el sector público, he trabajado en el sector empresarial y conozco las dinámicas empresariales. Y, sumado a la labor gremial que vengo desempeñando, eso me permite tener una comprensión integral de cómo poder ser muy efectiva y poder ser parte y tener unas conversaciones que sean legítimas y que conduzcan a tomar decisiones tanto de política pública como también empresariales, en torno a construir un mejor país. Yo creo que ese aspecto fundamental de mi trayectoria también sirve para lograr una articulación regional. La presencia territorial de la Andi es uno de sus mayores activos institucionales, y las regiones son fuente fundamental de conocimiento, de liderazgo. Recordemos que Colombia es un país diverso, pero una organización nacional es verdaderamente representativa si tiene una conexión permanente con las realidades, con las oportunidades y los desafíos de la región. Y eso va a ser algo que también guíe y sea norte en esta gestión. Yo creo que es fundamental seguir construyendo consensos. He dedicado buena parte de mi trayectoria profesional a trabajar con gobiernos de distintas orientaciones, reguladores, autoridades territoriales, empresas, actores diversos. Y esa experiencia me ha enseñado que la defensa eficaz de todos los intereses del sector empresarial también requiere una capacidad de interlocución, de construir confianza, de llegar y buscar acuerdos. Yo estoy aquí en esa sintonía, para dar todo lo mejor de mí y generarle valor a este sector empresarial, que es fundamental de cara al desafío que tenemos como país.

SEMANA: Pasemos a los temas de coyuntura. Viene uno de muy corto plazo y quisiera conocer su opinión: ¿cuál es la posición de los empresarios frente a la discusión del salario mínimo, que empezará la semana entrante? ¿Hasta dónde debe llegar el incremento?

L.S.M.: Lo primero es que Colombia necesita que los trabajadores tengan mejores ingresos. Eso es una realidad. También necesita proteger la fuente de empleabilidad y evitar la informalidad. Yo creo que esos son tres objetivos fundamentales. Y el debate no puede limitarse solo a cuánto sube el salario, sino a cómo logramos que los ingresos crezcan sin comprometer las oportunidades de empleo. Recuerde que ahí vienen unos jóvenes que también están haciendo filas, que requieren que haya nuevas oportunidades. Ahora, la ley fija unos criterios que hacen objetiva esa conversación: la productividad, la inflación, también la tasa de crecimiento del producto interno bruto. Y eso tiene que sumarse para tener una conversación. Colombia necesita una reflexión técnica, prudente, responsable sobre estas decisiones salariales. Mejores salarios y mayor competitividad son parte de una misma solución; no son objetivos que compitan entre sí. Y la Andi hace parte de la mesa de concertación. Ya tenemos un cronograma para el inicio de esa mesa, que comienza en el mes de noviembre, y, para poder tener una conversación muy objetiva y centrada en estos lineamientos de la ley, debemos conocer también cuál es la posición de los distintos actores que hacen parte de la mesa. Entonces, yo creo que es una conversación que tiene que construirse escuchando a todas las partes y con esos tres objetivos: mejorar los ingresos, proteger la fuente de empleabilidad y evitar la informalidad.

SEMANA: Y esto coincide con el trámite que se surte en el Consejo de Estado a raíz de la demanda del decreto de incremento del salario mínimo de este año, en donde gremios, por ejemplo, como Fenalco, han advertido que debería definirse qué va a pasar con ese decreto, dado el argumento que expuso en su momento el Gobierno Petro sobre el salario mínimo vital. ¿Esos elementos adicionales a inflación, productividad y crecimiento deberían tenerse en cuenta o solo deberían concentrarse en esos tres elementos que mencioné?

L.S.M.: Yo creo que esos elementos y los indicadores que establece la ley son justo los indicadores que nos pueden determinar cuál es la orientación que debemos tener de cara al incremento. Ahora, yo creo que del fallo que se puede obtener de esa demanda, la parte considerativa de la sentencia va a ser fundamental, por supuesto, de cara a estos otros conceptos que se han incluido en la conversación desde el año pasado. Y, más que la decisión final frente a la constitucionalidad o no del decreto, la parte considerativa nos va a dar muchas luces para las conversaciones futuras. No sé si de cara a esta conversación, que tiene que culminar ahora en diciembre, vayamos a tener esos insumos, pero hacia el futuro esa sentencia va a ser muy importante, con toda seguridad.

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SEMANA: El otro tema coyuntural es la Ley de Rescate Económico. ¿Qué destacaría de este proyecto de ley y en qué puntos cree que hay alguna alerta para el sector empresarial?

L.S.M.: Partamos entonces de los acuerdos fundamentales que tenemos como país. Yo creo que existe un consenso generalizado de que Colombia enfrenta un desafío fiscal que no se resuelve únicamente con recorte al gasto público. El país necesita atender las necesidades inmediatas de financiamiento, pero al mismo tiempo tiene que recuperar la capacidad de crecer. Sin crecimiento económico sostenible, cualquier esfuerzo por estabilizar las finanzas públicas va a ser insuficiente. Yo creo que también esta es otra conversación que tiene que hacerse de manera responsable, prudente y técnica. La discusión tiene que buscar un equilibrio entre tres objetivos principales: uno, conseguir los recursos que el Estado necesita; dos, no comprometer la capacidad de crecimiento económico; y tres, proteger el bolsillo de los colombianos. Esos son, de cara a esa conversación, tres objetivos fundamentales sobre los cuales yo también creo que debe haber un consenso generalizado.

SEMANA: ¿Cómo será ese trámite?

L.SM.: Yo veo que hay espacio todavía para construir propuestas, encontrar puntos de encuentro entre el Gobierno, el Congreso, las instituciones académicas, el sector empresarial. Y, en ese orden de ideas, nosotros desde la Andi, y llevo apenas unos días, pero el equipo de la Andi ha venido trabajando en un análisis de impacto y, por mandato de la Junta, se constituyó ya un comité accidental conformado por algunos empresarios, en el que ya hemos tenido dos sesiones en estos primeros días de estar aquí, designada como presidenta de la Andi. Y la idea es construir una propuesta que, teniendo claridad sobre esos puntos fundamentales, podamos contribuir a un debate técnico y que pueda resultar en una muy buena ley de ajuste.

SEMANA: ¿Qué tan dispuesto está el sector empresarial a apostarle a esta Ley de Rescate Económico en medio de las circunstancias en las que estamos?

L.S.M.: El sector empresarial tiene un consenso en torno a las necesidades de caja del Estado. Comprendemos la situación de las finanzas públicas y tenemos claridad absoluta de que el Estado requiere recursos. Y, dos, tenemos claridad absoluta de que aquí se requiere un crecimiento económico, que eso exige competitividad y que la competitividad es lo que permite que haya mayor inversión. Pero también, somos conscientes de que tenemos que afectar lo menos posible el bolsillo de los colombianos. Y en torno a esos tres ejes estamos teniendo una conversación en la que esperamos, por supuesto, ser propositivos y construir algo que sea bastante aterrizado, que tenga sentido y en el que sumemos esfuerzos de todas las partes.

SEMANA: ¿Usted cree que, en ese orden de ideas, el Estado está poniendo lo suficiente en términos de recorte del gasto?

L.S.M.: Esa es una conversación que hay que tener con el ministro de Hacienda y conocer de primera mano si hay esfuerzos adicionales que se puedan hacer o si el número que presentó en el proyecto es el número más aterrizado, para no entrar en estimaciones ni en supuestos que en este momento puedan tener. Y eso es parte de la conversación de cara a ser propositivos y de construir algo que sea lo mejor para toda Colombia.

SEMANA: En la Ley de Rescate se plantea una reducción de la tasa de renta a las empresas, pero se mantienen sobretasas a sectores específicos, como el financiero. Quisiera conocer su opinión sobre cargas tributarias diferenciales por sectores. ¿Eso qué tanto bien le hace al tejido empresarial colombiano?

L.S.M.: Quiero insistir en que yo hablaría de manera irresponsable si te comparto posiciones personales sin tener en cuenta el ejercicio interno que estamos haciendo. Ya llevamos dos sesiones. El mismo día que me designaron, fue el primer tema sobre el cual empecé a trabajar. Y espero prontamente poderte compartir la propuesta o las consideraciones que teníamos sobre el proyecto de Ley de Rescate. Pero insisto: esto es con el ánimo de construir lo mejor para Colombia. Y tenemos alrededor de esa conversación tres ejes fundamentales: la caja, el crecimiento y el bolsillo de los colombianos. En torno a eso esperamos poder contribuir a ese debate.

Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó la ley de rescate económico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: El presidente, cuando fue usted designada en la presidencia de la Andi, le pidió a su llegada que trabajara en la creación de empleo. Pero la situación del sector empresarial pasa por una coyuntura compleja. Solo en el tema laboral, un aumento del salario mínimo del 23 por ciento, la reforma laboral, que todavía falta por reglamentar en algunos aspectos, la reducción de la jornada, además de los costos que han aumentado, por ejemplo, en el tema energético, que usted conoce bien. ¿Cómo desarrollar empleo en un escenario con tantos desafíos?

L.S.M.: Necesitamos mejorar la competitividad de Colombia. Y yo creo que hoy la competitividad del sector productivo está siendo afectada por varios factores. Uno de ellos es la falta de acceso a energía segura, confiable y a precios eficientes. Eso está impactando a todo el sector productivo. De hecho, en este ejercicio que tuve de las conversaciones que sostuve, ese era uno de los principales aspectos que aqueja la competitividad. Lo segundo, la seguridad jurídica. Las decisiones de inversión. Las empresas no toman decisiones para los próximos meses, las toman pensando en los próximos años y en las próximas generaciones. De ahí que hay que tener una estabilidad en las reglas, reglas claras que sean predecibles, que sean estables, porque cuando se toma una decisión de inversión, lo mínimo que uno espera en los modelos financieros y en los cierres financieros es que esas condiciones se mantengan en el tiempo para que sean viables esos proyectos. Ahí hay que pensar en que quien invierte, quien construye una planta, quien desarrolla una operación, quien abre mercados, quien genera empleo, está pensando, por supuesto, en el largo plazo. Y, de hecho, me atrevería a decir que esa también es otra fortaleza de la Andi. Las empresas permanecen a través de los ciclos económicos, de los cambios tecnológicos, de las transformaciones sociales, de los distintos momentos que vive un país, y permanecen precisamente porque están obligadas a pensar más allá de lo inmediato. Esa capacidad de mirar lejos es una de las, yo creo, mayores contribuciones que hace el sector empresarial al desarrollo de Colombia. Y la Andi tiene la responsabilidad de representar esa visión en las distintas conversaciones, una visión de largo plazo. La competitividad del sector productivo es uno de ellos, impactado ahora por los asuntos energéticos, por la seguridad jurídica, también por la seguridad física en el desarrollo de negocios que están en zonas urbanas, pero también en zonas rurales. La regulación, además, no se expide al mismo ritmo en el que los mercados cambian. Entonces, yo creo que ahí hay cuatro factores, adicionales a la regulación. Los temas fiscales que hemos mencionado son fundamentales para mejorar la competitividad, y necesitamos mejorar la competitividad. Hay dos temas adicionales de mediano y de largo plazo. Y cuando uno mira a cinco, a diez, a quince años, es importante también que el sector empresarial colombiano pueda adaptarse a los cambios tecnológicos y a todo este escenario de digitalización que ya nos llegó. Y lo otro es que el contexto internacional no está alejado del impacto a las compañías y a las empresas colombianas. Los conflictos geopolíticos ya no son coyunturales. El nuevo orden global, y eso es un riesgo que tiene que ser parte de la planeación del sector empresarial colombiano, porque esos conflictos también afectan las cadenas logísticas y muchas veces los precios de intercambio de productos.

SEMANA: Usted hablaba de competitividad y hay un tema que hoy por hoy preocupa mucho, y es el dólar. Los exportadores han perdido muchos recursos, según cálculos de algunos analistas, cerca de 12 billones de pesos en el primer semestre de este año por cuenta de la situación que ha tenido la divisa. Y el mercado local se ha afectado porque, con un dólar barato, las importaciones aumentan. ¿Cómo enfrentar esta situación para un tejido empresarial que se ve amenazado por un dólar que parece no ceder?

L.S.M.: Ese es uno de los aspectos importantes, porque aquí hay una diversidad de sectores: unos exportadores, otros que también dependen en cierto punto de las importaciones. Pero, en términos generales, respecto de la tasa de cambio, que fluctúa todo el tiempo, tenemos que tratar de construir algunos indicadores que generen equilibrio frente a esas volatilidades que tiene la tasa de cambio en cada época. Entonces, hay que tratar de ser muy resilientes. Yo creo que ese es parte del gran mensaje que tenemos que construir. Claramente, aquí hay empresas que han superado ciclos económicos y tienen unas adecuadas balanzas internas para eso, pero en la medida en que podamos mejorar, a través de política pública, la competitividad del sector empresarial, eso también va a permitir dar equilibrio.

SEMANA: En este momento, el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Estados Unidos avanzan en un acuerdo comercial. ¿Qué participación están teniendo los empresarios en esta discusión?

L.S.M.: Debo tener mayor información sobre eso. Sobre el estado actual de la participación en esas conversaciones, prometo instruirme lo antes posible para poder conversar sobre esos temas.

SEMANA: El Gobierno ha anunciado que tiene una meta de crecimiento del 6 por ciento, basada particularmente en un motor que en los años anteriores ha estado muy desacelerado: la inversión, y en especial la inversión privada. ¿Cómo lograr inversión y crecimiento a esos niveles con tasas de interés tan altas como las que tenemos hoy, de 12,25 por ciento? ¿Cómo hacer para empezar a reducir esa senda de tasas de interés y de costo del financiamiento?

L.S.M.: Definitivamente, lo que necesitamos para crecer es competitividad. Y competitividad sumando todos estos aspectos: el impacto de la tasa de cambio, la tasa de interés, los temas tributarios, que no son menores. Y es que, cuando comparamos el esquema tributario, el sistema tributario colombiano con otros países de la región, lo cierto es que nosotros tenemos unas cargas tributarias bastante altas. Y, además de los impuestos que pagamos sobre la utilidad, estamos también pagando lo que llamamos impuestos sobre la actividad. Recuerde que aquí no solamente pagamos renta, estamos pagando ICA, cuatro por mil, estamos pagando el tema de los parafiscales, impuesto al patrimonio. Cuando nos comparamos con otros países, inclusive de la región, esas cargas tributarias, que algunos especialistas llaman confiscatorias, pues nos alejan de la posibilidad de atraer inversión. Y la competitividad es lo único que puede atraer inversión, al paso y al tiempo de aspectos, como son los temas de seguridad física, el relacionamiento en territorio, entre otros. Entonces, todos estos indicadores tienen que mirarse y balancearse con la óptica y con la visión de que hay que mejorar la competitividad. Es una conversación que pasa de lo urgente, sobre los aspectos que estamos hablando, pero también una conversación que tiene que pensarse al mediano y a largo plazo. Porque lo cierto es que hay capital que se está yendo a Argentina, que se está yendo a Brasil, ahora, con la reactivación de Venezuela, a Venezuela. Uno de los principales sectores que están decidiendo invertir en otros países es precisamente el sector de hidrocarburos y de minería. Y yo quiero recordarles que el sector de minería y de hidrocarburos es tal vez de las actividades económicas que más le aporta a la fiscalidad, a las exportaciones, a la inversión extranjera directa en Colombia. Y cuando uno mira otras actividades económicas, pues el esfuerzo para sustituir un peso que genere ese sector es mayor. Y esas inversiones, que son intensivas en capital, gracias a regímenes de atracción de inversiones, se están yendo a otros países. Ahora, la Ley de Rescate, además, tiene un capítulo sobre un régimen único para garantías al sector empresarial, que busca atraer grandes inversiones en distintos sectores económicos, con montos mínimos de inversión, con compromisos de encadenamiento productivo, con algo de estabilidad jurídica, que es también algo que valoran mucho los inversionistas. Y yo creo que eso es una muy buena señal para competir con el capital que se está yendo a otros países.

Banco de la República mantuvo inalterada la tasa de interés en 12,25 %

SEMANA: En la inflación vamos a completar seis años sin llegar ni siquiera al rango meta. Por supuesto, no a la meta, que es el 3 por ciento, ni siquiera a ubicarnos entre el 2 y el 4 por ciento, que es el rango meta del Banco de la República. ¿Cómo enfrentar esta situación tan compleja de precios en un escenario en donde lo que se está buscando es mayor crecimiento?

L.S.M.: Y, además, adiciónele a ese comentario, el impacto que está generando en la inflación lo que sucede en el resto del mundo, que no nos deja por fuera del panorama. De ahí que tengamos que construir una política pública que permita que el sector empresarial también sea resiliente a todas estas volatilidades. Es que el impacto en las cadenas de logística, la tasa de cambio, las importaciones de productos y los incrementos internos están también, por supuesto, impactando esta inflación. De ahí que estas conversaciones en torno al salario mínimo, que tampoco están alejadas de la Ley de Rescate, yo creo que son dos conversaciones que, en algo, tienen que hacerse en paralelo. Tienen que ser muy responsables para evitar efectos secundarios en la economía. Pero el crecimiento, sin duda, debe ser el eje que nos permitiría poder revertir los indicadores que están impactando las finanzas del Estado. Así lo fue en Argentina. Recordemos que Argentina venía hace 14 años, con un déficit fiscal del 6 por ciento, con alzas inflacionarias, con restricciones cambiarias, con una balanza comercial que, en el tema de gas, implicaba más de 8.000 millones de dólares en importaciones de gas. Y gracias al desarrollo del potencial de la cuenca Vaca Muerta, donde había un potencial de petróleo y de gas, comenzaron a revertir los indicadores económicos. Hoy tienen un superávit, hacen exportaciones de gas a Brasil, a Chile y están construyendo una planta para licuefactar ese gas y llevarlo a los mercados asiáticos y europeos. Entonces, también hay que aprovechar los recursos naturales que tiene Colombia. Colombia tiene un potencial en recursos naturales que nos permitiría tener no solamente caja, sino también, por supuesto, impactos en otros indicadores económicos. Y lo que hay es que acelerar la ejecución de proyectos para incrementar la oferta de todos estos recursos, de manera tal que podamos no depender del mercado internacional, sino también apostarle al abastecimiento doméstico, en los temas también de energía y en otros.

SEMANA: Voy a tomar el tema de crecimiento que usted acaba de mencionar y le voy a preguntar por los retos y desafíos que tiene el crecimiento, pero a partir de lo que han dicho algunos analistas. Y es que, a propósito del ajuste fiscal y de los tiempos de entrada que se van a tomar los proyectos de inversión, el corto plazo, y me refiero a lo que falta del año y el año entrante, va a ser muy apretado en términos de crecimiento, ya sin motores como el gasto público o el consumo de los hogares. ¿Qué tan complejo va a ser el año entrante en materia de crecimiento, desde su óptica?

L.S.M.: Lo primero es que lo más complejo es que, si no hay ajuste fiscal, el tema de la caja es bastante complejo. Por eso digo que en torno a eso sí hay un consenso nacional de cara al debate que hay en la Ley de Rescate. Eso lo primero. Claro que el crecimiento está bastante rezagado, entre otras, porque no ha llegado inversión. Recuerde que la economía se ha movido en estos últimos años por el gasto público más que por la inversión. La inversión extranjera directa está alrededor del 16 por ciento, y lo que necesitamos estimular es la inversión también de corto plazo. Hay un capítulo en la Ley de Rescate que le apunta a traer inversiones que son intensivas en capital y que, de no tener un esquema y un régimen atractivo, con estímulo económico y estabilidad jurídica, y también con mecanismos de articulación institucional que destraben cuellos de botella asociados a las consultas previas... Antes eran las licencias ambientales. Yo creo que ya ese no es el caso de Colombia, porque la Anla ha sido una de esas entidades que, en el corto tiempo que lleva este Gobierno, ha demostrado, con rigurosidad técnica, la capacidad de acelerar las decisiones y avanzar al ritmo de Colombia. También se requiere un mecanismo que destrabe esos cuellos de botella. Y esas condiciones van a impactar de manera positiva, yo creo, para atraer nuevas inversiones, repito, intensivas en capital. Pero en el corto plazo tenemos que seguir dando señales positivas que permitan que haya seguridad en la inversión y que, sobre todo, puedan dinamizar las economías locales a través de los encadenamientos productivos en el desarrollo de proyectos que seguramente ya venían en curso, pero que requerirían señales de confianza inversionista para seguir desarrollando los proyectos que ya tenían establecidos. Eso en el corto plazo. Pero yo creo que esto también piensa en el mediano y en el largo, y la única manera de apostarle al crecimiento es mejorando la competitividad para poder atraer inversión.

SEMANA: Y la inversión de hoy, dicen, es el crecimiento de mañana. Entonces, creo que tenemos que empezar a sembrar rápidamente. No puedo terminar esta entrevista sin hablar con usted sobre el tema energético. Usted viene del sector de gas y el fenómeno de El Niño ha encendido las alarmas por un posible racionamiento de energía eléctrica. Sin embargo, algunos analistas y expertos dicen que hay una gran presión en materia de gas si no entran las regasificadoras, una en el Pacífico y otra en el Caribe, que están programadas, que incluso al parecer ya tienen algunos retrasos. Y se vio la amenaza en la regasificadora, la única que está operando, de SPEC, hace un par de semanas, que tuvo que hacer un mantenimiento y tuvimos un racionamiento programado para agentes no esenciales. ¿Estamos bajo la amenaza de un racionamiento de energía, o de un racionamiento de gas o de ambos?

L.S.M.: El sistema energético está funcionando sin margen de maniobra. De ahí que cualquier imprevisto, cualquier contingencia, nos pone en una circunstancia de mayor estrechez, con riesgo de racionamiento. Lo cierto es que, de cara al fenómeno de El Niño, esas dos plantas son resultado de decisiones de inversión que se tomaron gracias a las alertas tempranas que desde el sector del gas anunciamos sobre el inminente déficit de producción nacional. Durante 50 años, Colombia se abastecía con gas nacional, gas producido en territorio colombiano, sobre todo de cara a la demanda no térmica, es decir, de industriales, de comercios, de hogares, de vehículos. Sin embargo, por no tener una política pública que estimulara la actividad exploratoria, esto es, la perforación de pozos que nos permitiera descubrir y producir gas para reponer esas reservas que nos íbamos consumiendo, pues nos llevaron al punto en que nos tocó importar para evitar un racionamiento del servicio de gas natural. Y hoy en día estamos importando el 41 por ciento de la demanda total del país, incluyendo la demanda térmica, es decir, la demanda de generación de energía eléctrica.

Durante el fenómeno de El Niño, esa demanda además crece, porque en el último fenómeno de El Niño, para que ustedes tengan una idea, de la energía que consumimos los colombianos, el 30 por ciento se generó con gas. Así las cosas, esas dos plantas, una entra a finales de noviembre, que es la del Pacífico, con el equivalente, al 9 por ciento de la demanda nacional; y la otra tiene previsto entrar a finales de febrero. El cronograma no ha tenido ninguna complejidad hasta ahora, ni ningún obstáculo. Es un proyecto que tiene mayor escala. En principio podría entrar el equivalente al 12,6 por ciento de la demanda total del país, pero tiene una capacidad máxima hasta el 50 por ciento de la demanda total del país. Esas dos plantas no pueden tener un minuto de demora en su entrada en operación, porque cada vez que nos acercamos a los momentos de sequía más duros, claramente la necesidad de gas y la disponibilidad de gas va a ser más prioritaria. Entonces, es importante que esas dos plantas entren. Pero recordemos también que, gracias a una decisión de la Anla, del ministro de Ambiente, a cuatro días de haberse posesionado, fue muy importante para que, a través de SPEC, que es la única planta que hoy tenemos para importar gas, ubicada en Cartagena, también se pudiera aprovechar la máxima capacidad del barco y entraron 58 millones de pies cúbicos el mes pasado. Entonces, la suma de todos esos esfuerzos y de estar muy atentos a que estas plantas no tengan retraso va a ser fundamental para que por lo menos tengamos garantía de suministro del gas. Ahora, habrá otros temas secundarios que es importante conversar que son en relación con la competitividad del gas. Y eso pasa por la apuesta de tener que incrementar la oferta, la oferta nacional, aprovechando el potencial que tenemos; seguir trayendo gas importado vía marítima, pero también reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte para poder tener también gas en estado gaseoso, para ser más explícita, aprovechando una infraestructura que tenemos de interconexión de los dos países, con el ánimo de también, a mayor oferta, mejorar los precios.

El 30 % de la energía que consumieron los colombianos durante el último fenómeno de El Niño, se generó con gas, de acuerdo con Murgas. Foto: león darío peláez-semana

SEMANA: Y no se le olvide que también tenemos la posibilidad de desarrollar fracking…

L.S.M.: Total. El problema de Colombia no es de recursos. El problema de Colombia es la demora en la entrada en operación de los proyectos para producir y convertir esos recursos en moléculas disponibles para los colombianos. Y llevamos en una discusión del fracking más de 15 años. Argentina, el ejemplo que le acabo de plantear, desarrolló la cuenca Vaca Muerta utilizando la tecnología del fracking. Ya llevan más de 10 años de una tecnología comprobada, que lleva más de 20 años comprobada en Estados Unidos y en otros países, con una experticia y unos avances tecnológicos que harían aún más eficiente, pero también más riguroso, el fracking en Colombia. Hay compañías que han mostrado el interés, que tienen el músculo financiero para poder desarrollar ese potencial que está en el sur de Cesar y en el norte de Santander. Necesitamos rápidamente producir nuestro propio gas. Eso reduciría la exposición y la dependencia del mercado internacional.

SEMANA: Finalmente, ¿qué mensaje le envía usted al tejido empresarial colombiano, a pocos días de haber sido designada presidenta de la Andi?

L.S.M.: Lo primero es que es un honor estar presidiendo la Andi. Yo también vengo con toda la voluntad de poder construir. Esta designación representa la oportunidad de poder contribuir a la construcción de una agenda empresarial con visión de país, que debería surgir del diálogo, del trabajo conjunto con todos los miembros del gremio, pero también con todos los otros actores fundamentales en Colombia. Colombia necesita que el sector empresarial sea siempre parte de las soluciones que el país reclama y que su capacidad de generar desarrollo se traduzca en bienestar para todos los colombianos.