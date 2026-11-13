Salario mínimo 2027: negociación tendrá nuevo representante de la CGT

De acuerdo con información revelada por Blu Radio, el Ministerio de Trabajo reconoció oficialmente a Jorge Iván Díez Vélez como presidente y vocero registrado de la CGT, esto a tan solo unos días de que se instalen las mesas de negociación para definir el aumento del salario mínimo para 2027.

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Díez contaba con la representación legal como presidente de la Confederación General del Trabajo desde hace tiempo, sin embargo el gobierno de Gustavo Petro reconocía a Percy Oyola como vocero oficial por sobre Díez.

La facción de Díez en la CGT marcó su distancia con el gobierno saliente y en varias ocasiones se opuso a las movilizaciones ‘progobierno’ convocadas durante la administración anterior, señalando la instrumentalización política de las centrales obreras mediante estas marchas y movilizaciones sociales.

A pesar de la decisión de la cartera de Trabajo de reconocer a Jorge Díez como vocero oficial de la CGT, Percy Oyola también recibió la citación para participar en la mesa de negociación, según la información revelada por Blu Radio.

Las propuestas de Jorge Díez para el salario mínimo de 2027

El presidente de la CGT llevará a la mesa de concertación un incremento ‘directo y justo’ para los asalariados que reciben este ingreso mínimo.

Asimismo, buscará discutir mecanismos de protección social para el sector informal, el cual no cuenta con las garantías mínimas de los que ganan este ingreso ni el reajuste automático anual.

¿Quiénes más participarán en la negociación?

Además de Jorge Díez y Percy Oyola de la CGT, también se contará con la participación de una facción territorial de la CGT en cabeza de Jaime Cortés Suárez, además de los líderes de los principales gremios empresariales del país y la representación gubernamental dirigida por la cartera de Trabajo.

El próximo 15 de diciembre será el primer vencimiento legal para lograr un acuerdo de concertación en el aumento salarial para cerca de 2,4 millones de trabajadores formales y en el caso de no lograrse en este período, las negociaciones podrían extenderse hasta el 30 de diciembre. Si no hay consenso entre las partes a esa fecha, el aumento se podría fijar por decreto presidencial.