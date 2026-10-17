Jorge Iván Diez, presidente de un sector de la CGT, alerta que sindicatos serían utilizados por el petrismo para “incendiar” el país con movilizaciones

SEMANA: ¿Por qué no se manifestaron el pasado 14 de octubre?

JORGE IVÁN DIEZ: Desde nuestra fundación el 1.º de mayo de 1971, Día del Trabajo, hemos sido una organización autónoma e independiente; no estamos para aplaudir las gestas de ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha. En el caso particular del 14 de octubre, los que convocaron a esa marcha contra el Gobierno fueron sectores de izquierda, partidos políticos y personas como el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda. No vamos a participar ni de esta ni de ninguna marcha que sea convocada por partidos políticos que utilizan e instrumentalizan a las centrales obreras para que sean ellas las que convoquen, pero en las que los autores intelectuales de esas convocatorias a marchar, a movilizarse, a paro nacional y, si se quiere, a incendiar el país a través de movilizaciones cada mes, son los políticos. Ellos dicen que convocan por la vida, por la paz, contra el fascismo, propósitos que consideramos muy generales y vagos, que plantean un profundo resentimiento ideológico y político de un sector contra el Gobierno nacional.

Gobierno de Abelardo De La Espriella asegura que brindó asistencia consular a 17 exmilitares colombianos deportados de Haití a Estados Unidos

SEMANA: ¿Se podría volver a “incendiar” el país con protestas?

J.D.: Claramente. Incluso uno de los personajes que estuvo en la tarima el miércoles anunció que van a convocar a un paro nacional para noviembre y van a continuar las movilizaciones cada mes; eso es caldo de cultivo para generar caos y desestabilización, y para que cada día esa movilización social sea mucho más fuerte. Así fue como se inició el estallido social en el Gobierno del expresidente Iván Duque; son los mismos móviles.

SEMANA: ¿El trasfondo de estas protestas son las elecciones de 2027?

J.D.: Muy probablemente se esté utilizando a los trabajadores y a las organizaciones sindicales para comenzar desde ya una campaña electoral para las elecciones regionales del próximo año, y podría ser la plataforma electoral para la campaña presidencial.

Foto de referencia de enfrentamientos entre manifestantes y la UNDMO. Foto: Lina Gasca

SEMANA: ¿Por qué considera que se está utilizando a los sindicatos con fines políticos?

J.D.: Ha sido sistemático. El Gobierno anterior utilizó e instrumentalizó a gran parte del movimiento sindical durante los cuatro años de mandato para que convocaran marchas en favor del Gobierno y de sus políticas. Desde la CGT autónoma e independiente hemos dicho que un sector del sindicalismo terminó convertido en un comité de aplausos del Gobierno anterior a través de movilizaciones y ahora resulta paradójico que, dos meses después de haber perdido las elecciones, estos mismos sectores estén convocando marchas en contra de este Gobierno con propuestas muy generales y vagas en las que no hay ninguna demostración de que haya una violación a los derechos laborales de los trabajadores hasta el momento.

SEMANA: ¿Por qué la cercanía entre el Gobierno del expresidente Petro y los sindicatos?

J.D.: Sin ningún tipo de filtros: sabemos que, presuntamente, el Gobierno anterior les entregó cargos burocráticos a algunos líderes sindicales en el Sena, en el Ministerio del Trabajo y en cooperación a centrales sindicales; el Gobierno anterior benefició con mermelada y beneficios, buscando el respaldo y el apoyo del sindicalismo específicamente en esas cúpulas sindicales de las centrales. Ahí están las evidencias de los favores en materia de contratación a amigos y familiares de algunas personas en esas entidades.

Senadora del Centro Democrático arremetió contra Juan Manuel Santos y Leonidas Bustos: “Dios los hace y ellos se juntan”

SEMANA: ¿Por qué se distanció el sector que usted lidera de la CGT del Gobierno Petro?

J.D.: Cuando llegó Gustavo Petro al poder, enviamos una comunicación pública en la que la CGT se declaraba en independencia. El Gobierno anterior lo entendió como si fuéramos oposición y nos cerraron todos los espacios de interlocución con los distintos ministros. Por ejemplo, la exministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez nos cerró toda posibilidad de diálogo y luego el exministro Antonio Sanguino hizo lo propio: nos excluyeron de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales y lo que hicieron fue privilegiar el diálogo social y la concertación con los sectores sindicales, que yo he denominado el comité de aplausos del Gobierno de Gustavo Petro. Con motivo de esa exclusión, no tuvimos ninguna opción ni posibilidad de formular nuestras propuestas directamente con el Gobierno y por eso tomamos distancia, nos dedicamos a la autonomía, a la independencia, a plantear nuestras propuestas públicamente a través de medios de comunicación y redes sociales.

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: presidencia

SEMANA: ¿Petro cumplió las promesas sociales que hizo en campaña y a los trabajadores?

J.D.: Siempre lo dije: que yo iba a medir los aciertos del Gobierno anterior con fundamento en el crecimiento del sindicalismo. El sindicalismo no creció en esos cuatro años, se mantuvo en tasas entre el 4 y el 5 por ciento, que en gobiernos de derecha siempre se mantuvo. El sindicalismo colombiano no creció en porcentajes de afiliación y en materia de negociación colectiva. Tuvimos muchísimas dificultades porque el Gobierno anterior aprobó el Decreto 243 de negociación en el sector público y lo que hizo fue cerrarles la posibilidad de negociar colectivamente a las organizaciones minoritarias en entidades públicas del Estado, descentralizadas, y concentró el poder de negociación colectiva en sus aliados sindicales. Nosotros demandamos ese decreto ante el Consejo de Estado y estamos esperando que lo deroguen. Adicionalmente, aprobó el Decreto 234 de negociación colectiva sectorial multinivel, también beneficiando sus sectores sindicales aliados, exponiendo la negociación colectiva de las empresas del país; también lo demandamos ante el Consejo de Estado, que lo suspendió provisionalmente hasta que tome una decisión de fondo. Consideramos que ese Gobierno perjudicó a muchos de los sectores en el país para la negociación colectiva.

Jorge Iván Diez presidente de CGT Colombia democrática e Independiente Foto: CGT Colombia API

SEMANA: ¿Por qué dicen que son un sector “democrático e independiente” de la CGT?

J.D.: Hay una división, hay un sector que está con otro señor, al cual no quiero mencionar, que nosotros hemos denominado como un sector minoritario. Ese otro señor se está arrogando la representación de la CGT en su totalidad, pero la CGT está demandada en su personería jurídica. Interpusimos una acción por la recuperación de la personería jurídica que está en el Juzgado 52 Laboral del Circuito de Bogotá, en el que está vinculado el Ministerio del Trabajo. También soy el representante legal de la CGT con 21 federaciones regionales y 520 organizaciones sindicales entre el sector público y privado.

Presidente De La Espriella anunció quiénes serán los próximos que recibirán la “bienvenida a la Patria Milagro”

SEMANA: ¿Han dialogado con el Gobierno de Abelardo De La Espriella?

J.D.: Hemos hablado con distintos ministros del actual Gobierno y hemos tenido conversaciones con la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, con sus viceministerios, y tenemos una agenda que hemos denominado Carta de navegación 2026-2030, que toca 21 ejes fundamentales en materia de políticas laborales, pensionales, informalidad, protección social. Hemos tenido un buen diálogo con la ministra, a quien le agradezco que haya vuelto a incluir a la CGT democrática e independiente en la Comisión Permanente de Concertación, donde fuimos excluidos hace cuatro años por el Gobierno anterior. También hemos tenido reuniones con la ministra de Cultura, Paola Holguín, a quien le hemos propuesto una serie de medidas en materia de arte, de cultura, de artesanos, donde la CGT tiene organizaciones afiliadas. Adicionalmente, nos hemos reunido con el Ministerio de Salud, donde hay una gran propuesta de la CGT para el sistema de salud, teniendo en cuenta que tenemos más de cien organizaciones sindicales en el sector salud, en las EPS, en las IPS y en la red pública hospitalaria. También con el secretario general de la Presidencia y el director del Dapre. Hay una extraordinaria relación con muchos de los ministros y los funcionarios del Gobierno, pero es una relación en el marco de nuestra independencia, de nuestra autonomía, de la pluralidad y de la democracia que maneja la CGT, y en ningún momento será un comité de aplausos.