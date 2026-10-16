El Gobierno colombiano aseguró que está cumpliendo con sus obligaciones de protección consular frente a los 17 connacionales deportados desde Haití a Estados Unidos, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella impartiera instrucciones para garantizar la asistencia y verificar las condiciones en las que permanecen los ciudadanos.

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En un comunicado, la Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que el Consulado en Miami ha brindado acompañamiento a los deportados desde su llegada al país norteamericano, el pasado 21 de septiembre.

Según la representación diplomática, una de las primeras gestiones fue establecer contacto con la oficina del fiscal para verificar el estado de salud de los colombianos, identificar sus necesidades inmediatas y procurar que reciban un trato acorde con los estándares internacionales de derechos humanos.

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El Consulado también informó a los familiares sobre la situación de los detenidos y las actuaciones adelantadas para atender sus casos.

Además, el 25 de septiembre obtuvo autorización para hacer una visita consular, durante la cual se brindaría asesoría jurídica enfocada en verificar el respeto de los derechos humanos y las garantías procesales de los connacionales.

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La Embajada explicó que este acompañamiento busca supervisar el cumplimiento del debido proceso y la observancia de las garantías judiciales ante las autoridades competentes, en concordancia con las obligaciones internacionales de Colombia.

El Gobierno fundamentó estas actuaciones en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, instrumento que regula la protección de los nacionales de un Estado en el territorio de otro.

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En el documento, la Embajada sostuvo que las instrucciones presidenciales se han cumplido mediante el uso de las herramientas jurídicas disponibles en el derecho internacional para proteger a los colombianos.

“En síntesis, la instrucción impartida por el señor presidente se ha cumplido plenamente, utilizando todas las herramientas jurídicas que confiere el derecho internacional para la protección de nuestros connacionales”.