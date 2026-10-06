Gobierno De La Espriella activa ruta jurídica para colombianos detenidos en EE. UU. por magnicidio del presidente de Haití

El Gobierno colombiano comenzó a definir la ruta de acompañamiento jurídico para los colombianos detenidos en Estados Unidos y señalados por su presunta participación en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021.

Abelardo De La Espriella ordenó asistencia jurídica a militares colombianos detenidos en EE. UU. por asesinato de presidente de Haití

Jovenel Moïse, presidente de Haití asesinado en 2021, y los militares colombianos detenidos por su presunta participación en el crimen. Foto: Foto 1: AP / Foto 2: Getty Images

El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que se estableció contacto con familiares de algunos de los detenidos y que una funcionaria de la Cancillería se encuentra en camino a Estados Unidos para avanzar en la atención del caso.

“Ya nos pusimos en contacto con varias personas familiares, ya hay una persona en camino de la Cancillería”, afirmó Cancino.

Ministro de Defensa brindará apoyo a militares implicados en magnicidio del presidente de Haití

Iván Cancino, ministro de Justicia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El ministro explicó que entre este martes y el miércoles sostendrá una reunión con el ministro de Defensa y el canciller para definir la estrategia que seguirá el Gobierno, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el presidente Abelardo De La Espriella.

“Tenemos una reunión el ministro de Defensa, el canciller y yo para trazar la línea que nos fije el señor presidente sobre esa materia”, señaló.

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Exmilitares colombianos fueron capturados por su presunta participación en el plan para asesinar al presidente. Foto: Semana

Cancino indicó que el Gobierno está revisando de manera individual la situación jurídica de los colombianos detenidos y que el objetivo inicial es establecer con precisión las circunstancias de cada uno.

“Ya estamos avanzando bastante en analizar la situación y mirar la realidad de cada uno de ellos”, agregó.

Iván Cancino, ministro de Justicia designado. Foto: Suministrada API

Los colombianos forman parte del grupo de exmilitares señalados por las autoridades estadounidenses dentro del proceso relacionado con el magnicidio de Moïse, quien fue asesinado el 7 de julio de 2021 durante un ataque en su residencia en Puerto Príncipe.

La intervención del Gobierno colombiano se produce mientras avanzan los procesos judiciales en Estados Unidos y busca establecer una ruta de asesoría y acompañamiento para los connacionales y sus familias.