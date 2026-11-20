En un comunicado de cuatro páginas publicado por el abogado David Teleki, conocido por defender en su momento a Nicolás Petro, denunció que varios litigantes le pidieron al Colegio de Abogados Penalistas un pronunciamiento público “en defensa de la independencia judicial”.

Teleki reveló que preguntó por la cercanía de algunos directivos de la agremiación con el poder político, por los límites entre el ejercicio profesional, la independencia de criterio y la “complacencia” con algunos sectores.

Pero denunció que como respuesta le notificaron “mi retiro del grupo de abogados y, después, las descalificaciones: agitador, renunciado. Así se despacha una pregunta incómoda cuando faltan argumentos”, expresó.

El jurista también manifestó que desde hace algunas semanas hizo pública su ruptura con la dirección del Colegio y enfatizó que esa decisión fue “una diferencia de fondo sobre el carácter que debe tener una representación gremial”.

La carta la cerró resaltando que la junta directiva del colegio no se puede confundir con una profesión, asegurando que hay “penalistas demócratas que no se arrodillan, que no piden permiso para defender la Constitución”.

¿Qué dice el Colegio de Abogados?

SEMANA se contactó con el abogado Francisco Bernate, actual presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, quien respondió a través de otro comunicado los cuestionamientos de su colega y excompañero de agremiación, David Teleki.

Bernate aclaró que su colega renunció al Colegio en abril “por decisión propia”, nunca les dio oportunidad de conversar las diferencias, sino que llevó el debate a lo público y eso habría sido para “cancelar” al gremio que “siempre le dio su respeto”.

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El presidente del Colegio de Abogados Penalistas fue enfático en manifestar que “nadie lo expulsó por preguntar: fue él quien decidió irse, en medio de actitudes inapropiadas con sus colegas, amigos y amigas, e incluso respecto de quienes en su momento le tendieron una mano y hoy no están para defenderse”.

También destacó que, después de su retiro de la agremiación, Teleki habría seguido en los espacios de encuentro con los colegas hasta que “su presencia se hizo insostenible y se procedió a su retiro”.

Bernate aclaró que este año el Colegio se ha pronunciado en varias oportunidades en defensa de la independencia judicial, acompañó a funcionarios en reclamaciones y gestionó ante la Defensoría Pública el sostenimiento de los contratos de los defensores públicos en Colombia.

Desde la agremiación destacaron que han denunciado actitudes inapropiadas contra abogados litigantes y buscaron espacios con el gobierno Petro y con el actual para buscar la forma de mejorar la situación.

Por eso, el comunicado firmado por Bernate precisó que “esos pronunciamientos no tengan el tono que el doctor Teleki Ayala habría preferido no los convierte en silencio”. Así mismo, destacaron que el Colegio respeta las opiniones “divergentes”, pero no lo hace al “dictado de nadie” y “nunca desde la provocación (...) y el ataque personal”.

“Aquí conviven penalistas de todas las orillas, y eso es posible porque el Colegio no toma partido en la contienda política. Tampoco lo hará ahora. La independencia de la justicia, la dignidad de los jueces y el debido proceso son principios comunes a todos”, dice el pronunciamiento conocido por SEMANA.

Aunque desde el Colegio de Abogados manifestaron que son “legítimas” las críticas del abogado Teleki, consideraron “lamentable” que haya acudido al descrédito personal, las ofensas a sus colegas y una “actitud incendiaria que provocó el rechazo unánime de sus colegiados”.