El vocero del gobierno de Abelardo De La Espriella, Miller Soto, confirmó que el presidente envió en la noche del jueves una carta a todos sus ministros.

“Esto es cierto. Anoche un NUNCA al que elegimos Presidente reafirmó a todo su gabinete la visión de país que el pueblo escogió. El nuevo orden del tigre exige romper las formas de SIEMPRE para abrir el horizonte de la Patria Milagro”, dijo.

Carta de Abelardo De La Espriella a sus ministros: “Si le fallamos al pueblo, nos lo cobrarán las urnas en 2027 y 2030″

La misiva se conoció por redes sociales y le recuerda a sus ministros que es “una tentación muy peligrosa, regresar a los caminos de siempre”.

El primer mandatario recordó las razones por las que fue elegido y aseguró que su gabinete debe responder a ese deseo: “Permitir que los gremios terminen gobernando con nosotros; que los políticos marquen el paso; que se vuelva a las interminables entrevistas, que más parecen interrogatorios de parte, ante los medios tradicionales. Que se reparta pauta oficial para agradar a quienes siempre han pretendido someter a nuestro proyecto; que se acepten las imposiciones de lo ‘políticamente correcto’ y terminemos hincando la rodilla ante los que fueron derrotados en la bella batalla democrática”, dijo.