El presidente Abelardo De La Espriella anunció en la tarde de este jueves, 19 de noviembre, que el Gobierno está evaluando dos propuestas que fueron acordadas con la Corte Suprema para fortalecer a este actor clave en el poder judicial, de cara a las graves necesidades que tiene en relación con la insuficiencia de recursos presupuestales.

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Entre las medidas conversadas con el mandatario se encuentra una que buscaría crear un arancel judicial, con el fin de financiar la administración de Justicia, sin que eso implique que se afecte el acceso de los ciudadanos a los tribunales. El mandatario aseguró que estaría dispuesto a estudiar la propuesta y sacarla adelante.

Adicional a ello, también se buscaría mantener la exención tributaria que da beneficios a algunos funcionarios judiciales, para que se protejan sus condiciones económicas.