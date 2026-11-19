Empieza la recta final en la definición por el ascenso del Torneo BetPlay 2026. Este jueves, 19 de noviembre, se jugó la última fecha (6) de los dos cuadrangulares (A y B) de la competencia.

Caos por disturbios en Quindío vs. Real Cartagena: invasión a la cancha y desmanes en el Centenario

Así quedaron los resultados y las tablas de posiciones en ambos cuadrangulares:

Grupo A

Jueves, 19 de noviembre de 2026 - sexta fecha en el cuadrangular A:

Unión Magdalena 1 - 2 Boca Juniors de Cali

Independiente Valle del Cauca 1 - 1 Envigado

Torneo BetPlay, cuadrangular A, fecha 6: Unión Magdalena 1-2 Boca Juniors de Cali Independiente Valle del Cauca 1-1 Envigado La tabla, con Boca finalista del semestre: https://t.co/7JWbUPpZo7 — José Orlando Ascencio (@josasc) November 20, 2026

Grupo B

Jueves, 19 de noviembre de 2026 - sexta fecha en el cuadrangular B:

Real Cartagena 5 - 0 Tigres FC

Real Cundinamarca 0 - 2 Deportes Quindío

Torneo BetPlay, cuadrangular B, fecha 6: Real Cundinamarca 0-2 Quindío Real Cartagena 5-0 Tigres La tabla: https://t.co/ovA11n2RHo — José Orlando Ascencio (@josasc) November 20, 2026

Tabla de reclasificación del torneo BetPlay tras los cuadrangulares

Este ítem resulta fundamental al momento de confirmar los dos ascendidos a la Liga BetPlay 2027.

Así quedó la reclasificación:

Reclasificación de la B al final de los cuadrangulares semifinales. La final semestral cuenta para esta tabla. La anual no https://t.co/ClYLITQMJg — José Orlando Ascencio (@josasc) November 20, 2026

Deportes Quindío vs. Boca Juniors de Cali, la final del Torneo BetPlay 2026-ll

Por haber liderado los grupos A y B de sus respectivos cuadrangulares, Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío jugarán la gran final del Torneo BetPlay 2026-ll.

La ida de esta final semestral se disputará en Cali, y la vuelta en Armenia.

¿Cómo se definirán los dos equipos que ascienden a la Liga BetPlay 2027?

Ya con la final confirmada del segundo semestre, en el Torneo BetPlay, hay dos panoramas para definir a los dos equipos que ascenderán a la Liga BetPlay 2027:

Si Deportes Quindío le gana la final semestral a Boca Juniors de Cali

En caso de que Deportes Quindío le gane la final semestral a Boca Juniors de Cali, Deportes Quindío ascenderá automáticamente por ser líder de la reclasificación.

El segundo ascendido se definiría en el repechaje que jueguen Envigado (campeón del primer semestre) y Real Cartagena (reclasificación).

Si Boca Juniors de Cali le gana la final semestral a Deportes Quindío

Caso contrario, si Boca Juniors de Cali le gana la final semestral a Deportes Quindío, Boca Juniors de Cali (hipotético campeón del segundo semestre), jugaría la gran final contra Envigado (campeón del primer semestre). Quien gane ascendería.

El segundo ascenso, con este hipotético panorama, se definiría en un duelo entre el perdedor de Boca Juniors de Cali y Envigado, contra Deportes Quindío (reclasificación).