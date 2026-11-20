El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se refirió a la situación que se dio en la noche del 19 de noviembre luego de que se reportara una explosión en una mina de carbón de la vereda Los Tunjos, ubicada en Sativasur, Boyacá.

Como resultado del lamentable hecho, tres trabajadores mineros perdieron la vida.

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“A sus familias, compañeros y seres queridos les expreso mi solidaridad y mis más sentidas condolencias en este momento de inmenso dolor”, dijo el mandatario de los colombianos.

El presidente Abelardo De La Espriella expresó sus condolencias a las familias de los tres trabajadores fallecidos en la emergencia minera. Foto: Foto: Matinal Noticias Boyacá

Aseguró que, ante la tragedia, los equipos de salvamento minero atendieron la emergencia y se adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido cuanto antes.

La situación fue anunciada en la madrugada de este 20 de noviembre por la Agencia Nacional de Minería (ANM), que reportó la explosión, asegurando que está adelantando las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este accidente, en coordinación con las autoridades competentes.

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“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias, compañeros y seres queridos de los trabajadores fallecidos”, precisó la ANM.

Hace poco menos de una semana se dio otra explosión en el departamento, más exactamente en el municipio de Chita. En este suceso murieron cuatro mineros el pasado 13 de noviembre. Los cuerpos fueron recuperados tras más de un día de labores de salvamento en el socavón.

Los equipos de salvamento minero atendieron la emergencia, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas de la explosión. Foto: colprensa

De acuerdo con las primeras informaciones, la emergencia se registró hacia las 4:15 p. m. en un túnel destinado a la extracción de carbón mineral. Las primeras hipótesis señalan que una acumulación de gas metano habría provocado una explosión y un posterior derrumbe en el interior de la mina.

Las autoridades y los organismos de socorro adelantan las investigaciones para determinar las causas del accidente. El pasado 17 de noviembre, los hombres que murieron fueron despedidos por sus familias en las ceremonias.