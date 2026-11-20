El atentado contra el CAI del Jardín Botánico encendió las alertas de seguridad en Cali. Tras el ataque, el alcalde Alejandro Eder rechazó lo ocurrido y aseguró que las autoridades trabajan para establecer quiénes están detrás de la acción violenta.

Lanzan artefacto explosivo cerca de un CAI de la Policía en Cali

El mensaje del alcalde tras el atentado

A través de su cuenta de X, el mandatario caleño fue enfático al condenar el ataque y aseguró que este tipo de acciones no cambiarán la estrategia de seguridad que adelanta su administración.

“Ningún acto de violencia va a intimidar a nuestra ciudad ni a quienes trabajan por la seguridad de los caleños”, manifestó Eder.

Además, confirmó que el artefacto explosivo impactó la malla de protección perimetral de la instalación policial.

El alcalde también destacó que, pese a la explosión, no se reportaron personas lesionadas, y anunció instrucciones para avanzar en las investigaciones junto con la Policía Metropolitana de Cali y las demás autoridades competentes.

“No descansaremos hasta llevarlos ante la justicia”, advirtió el mandatario al referirse a los responsables del atentado.

Eder también aprovechó su pronunciamiento para enviar un mensaje sobre las acciones contra las organizaciones criminales que operan en la capital del Valle del Cauca.

“Continuaremos desmantelando las estructuras delictivas en los sectores urbano y rural de Cali”, señaló.

Además, advirtió que las retaliaciones no van a frenar el propósito de recuperar la seguridad y la tranquilidad de todos los caleños.

Rechazamos categóricamente el atentado contra el CAI del Jardín Botánico, en el sector de la vereda Atenas. Ningún acto de violencia va a intimidar a nuestra ciudad ni a quienes trabajan por la seguridad de los caleños. El artefacto explosivo impactó la malla de protección perimetral. Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas. He dado instrucciones para que, junto con la @PoliciaCali y las autoridades competentes, avancemos en las investigaciones hasta identificar y capturar a los responsables. No descansaremos hasta llevarlos ante la justicia. Continuaremos desmantelando las estructuras delictivas en los sectores urbano y rural de Cali. Estas retaliaciones no van a frenar nuestro propósito de recuperar la seguridad y la tranquilidad de todos los caleños. — Alejandro Eder (@alejoeder) November 20, 2026

¿Qué se sabe del ataque?

El hecho ocurrió durante la noche del jueves 19 de noviembre, en inmediaciones del CAI del Jardín Botánico, en Cali.

Los primeros reportes señalaron que la explosión dejó daños materiales, sin víctimas.

De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, el artefacto explosivo impactó la protección perimetral de la unidad policial.

Lanzan artefacto explosivo cerca del CAI Botánico de la Policía en Cali. Hubo solo afectaciones en el blindaje de la instalación, pero no hay lesionados. Las autoridades buscan a los responsables. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/SlQ1LJs0Zd — Revista Semana (@RevistaSemana) November 20, 2026

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente quiénes estarían detrás del ataque ni cuáles serían sus motivaciones.

Por ahora, los investigadores recolectan imágenes de cámaras de seguridad de la zona que están siendo analizadas para esclarecer cuál fue la ruta de llegada y de escape de las personas que lanzaron este explosivo.