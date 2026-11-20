Para este viernes, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Horóscopo de Nana Calistar hoy, 19 de noviembre: un ex podría volver, pero no todos los signos recibirán buenas noticias

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este viernes, 20 de noviembre de 2026

Aries

“Alguien podría decir que tú te rajaste de un compromiso. Si te preguntan, cuenta qué pasó y sigue con lo tuyo. Ya viene respuesta sobre algo por lo que llevas un buen rato luchando. Ponte al tiro para contestar cuado salga”.

Tauro

“Una amistad podría invitarte a salir a solas y ponerte nervios que antes ni sentías. Date chance de coquetear tantito. Si también vuelve un amor del pasado con planes que antes le daban flojera, escucha qué cambió y fíjate en qué está dispuesto a hacer”.

Géminis

“Si te traen chismes de tu ex, ahórrate el mensaje que vas a querer borrar cinco minutos después. Mejor ponle ganas a ese proyecto que ya empieza a tomar forma. Y si revive a distancia, qué gusto cuando del otro lado también proponen fecha para verse”.

Cáncer

“Si ese ‘¿estás despierto?’ te quita el sueño hasta el domingo, pregúntate qué te está pasando con esa persona. Si ya te importa más de lo que dijiste, habla claro. Y dale salida a ese proyecto que llevas tanto tiempo corrigiendo. Capaz que ya sirve tal cual”.

Leo

“Se asoma un viaje fuera del país y alguien que te lastimó podría pedirte perdón. Escucha si te nace y fíjate en lo que haga después. Mientras esa persona decide qué quiere, tú ve sacando el pasaporte del cajón”.

Virgo

“Un cambio de planes podría ponerte enfrente de alguien que te deje con la boca abierta. Ciérrala tantito pa’ que también puedas platicar. Y si te ofrecen un jale mejor pagado, espera a tener la oferta por escrito antes de soltar el que tienes”.

Libra

“Ponle fecha a esa visita que llevas meses prometiendo. Si se arma el viaje que traes en mente, disfrútalo con quien quieres. Y si tu pareja se sabe el pedido de café de alguien del trabajo, pregunta antes de inventarles hasta luna de miel”.

Escorpio

“Un familiar podría pedirte que des el visto bueno a algo que ya se arregló sin ti. Averigua bien qué quieren antes de decir que sí. Si una cita que salió de redes te alborota, ve al ritmo que se te antoje, aunque por mensaje ya se hayan dicho de todo”.

Sagitario

“Si prometiste acompañar a tu pareja, pon la alarma y llega. En el trabajo podría reaparecer una oportunidad que dabas por perdida. Escucha al propuesta y confía con lo que ya sabes. A la hora de dormir, déjale al día de mañana sus propios pendientes”.

Capricornio

“Una llamada podría alegrarte el día con una noticia bonita de una amistad. Si se confirma ese viaje, aparta primero lo del traslado. Y si a tu pareja le llegan cuentos sobre ti, acláralos con quien duerme contigo. La gente que llevó el chisme puede esperar sentadita”.

Acuario

“En la chamba podrían darte más voz para decidir. Aprovecha y presenta el plan que llevas rato ensayando en el carro. En casa, haz espacio para los tuyos. Y aguas con quien se hace humo cuando necesitas platicar y reaparece nomás para preguntar quién pone la botella”.

Piscis

“Vas a enterarte de una fiesta cuando alguien te pregunte si le vas a llevar el regalo a quien cumple años y tú ni enterado de que había fiesta. Puede que te den ganas de escribirle a medio mundo para averiguar por qué no te llamaron”.