Sebastián Montoya fue presentado como nuevo piloto de DAMS Lucas Oil para la próxima temporada de Fórmula 2. De esta manera, el piloto colombiano cierra su ciclo con Prema Racing con el objetivo de explorar nuevas oportunidades.

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“Estoy muy emocionado por la oportunidad de unirme a DAMS para la temporada 2027 de Fórmula 2″, dijo ‘Montoyita’ en el comunicado oficial. “Es un equipo con mucha historia y una gran ambición por formar excelentes pilotos de carreras y ganar carreras. ¡Ya tengo ganas de salir a la pista y empezar!“.

Esta será su tercera temporada en la Fórmula 2. El colombiano debutó en 2025 y terminó en la posición número 12° de la clasificación mundial de pilotos.

En 2026 tenía expectativas más altas; sin embargo, los resultados estuvieron por debajo de la campaña anterior y por eso Prema Racing decidió hacer una barrida en la que se llevó a Sebastián Montoya.

Afortunadamente, DAMS Lucas Oil apareció justo a tiempo para abrirle las puertas de cara al próximo año. “Estamos encantados de dar la bienvenida a Sebastian a DAMS Lucas Oil para la temporada 2027. Ha adquirido una valiosa experiencia en la Fórmula 2 y ha demostrado un gran potencial. Esperamos con ilusión trabajar juntos y luchar por obtener buenos resultados la próxima temporada”, dijo Charles Pic, dueño del equipo francés.

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Sebastián Montoya es uno de los grandes prospectos del automovilismo en Colombia. Más allá de la herencia de su padre, el piloto de 21 años ha mostrado grandes condiciones desde que estaba en Fórmula 3 y sigue soñando con la posibilidad de escalar hasta la máxima categoría.

La temporada 2026 terminó siendo decepcionante, aunque logró conseguir un podio en el Gran Premio de Austria. El problema estuvo en la regularidad de los puntos y cuatro retiros de carrera que lo afectaron para cumplir las expectativas.

Sebastián Montoya a bordo de su monoplaza en el Gran Premio de Miami. Foto: Prema Racing

“Porque la realidad, a nosotros nos tocó este año: botamos la plata a la caneca con Sebastián corriendo con Prema este año, fue un desastre y hay que repetir”, dijo Juan Pablo Montoya en declaraciones para AS Colombia.

El expiloto de Fórmula 1 aseguró que la proyección con su hijo siempre habían sido durar dos años en Prema. “No queríamos repetir y el plan era dos años siempre, y este año ha sido horrible, entonces ya la preparación es para el próximo año y el enfoque es del próximo año (2027), pero es ‘cachín, cachín, cachín’ (sonido de caja registradora)”, insistió.

Ahora con DAMS Lucas Oil esperan mejorar las sensaciones y dar otro paso hacia el objetivo de conseguir un asiento en la grilla de la F1.