Hay canciones que se convierten en parte de la memoria de un país y consiguen que varias generaciones se reconozcan en una misma melodía. En Colombia, ChocQuibTown construyó buena parte de esa conexión con una propuesta que llevó los sonidos del Pacífico a escenarios internacionales y puso la identidad afrodescendiente en el centro de la conversación musical.

Ahora, después de casi cuatro años sin trabajar como agrupación, Goyo, Tostao y Slow Mike vuelven a encontrarse en el estudio con Trinidad I, un lanzamiento que representa mucho más que el estreno de tres canciones: es la oportunidad de recuperar una historia compartida.

¿Regresa ChocQuibTown?: Goyo habló de un posible reencuentro y las “sorpresas” que prepara para los fans

Goyo, Tostao y Slow Mike retoman su historia musical como ChocQuibTown. Foto: Juan Moore

El regreso tiene un significado particular si se recuerda lo que ocurrió con el grupo. La relación sentimental entre Gloria Martínez, conocida como Goyo, y Carlos Valencia, Tostao, terminó en 2021, después de más de una década juntos. Sin embargo, la ruptura no significó el final inmediato de ChocQuibTown. Los artistas continuaron cumpliendo compromisos y presentándose en vivo durante aproximadamente año y medio.

Su último concierto como agrupación fue el 2 de enero de 2023, en Manizales. Después, cada uno tomó su propio rumbo profesional.

La decisión de poner distancia también estuvo relacionada con la necesidad de atender un proceso personal complejo. En mayo de 2026, durante una conversación en el pódcast Vos podés, Goyo explicó que, tras el divorcio, consideró saludable tomar distancia de la dinámica que compartía con Tostao.

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Reconoció que atravesaba un momento emocional difícil y que su hermano, Slow Mike, fue un apoyo importante durante ese proceso. La artista también contó que la pausa fue una decisión conversada entre los tres integrantes. No se trató, por tanto, de una ruptura musical desligada de sus vidas personales, sino de una etapa en la que necesitaban encontrar nuevos espacios para continuar creciendo.

Goyo, Tostao y Slow Mike, de ChocQuibTown. Foto: Juan Moore

El tiempo también permitió que los caminos individuales siguieran su curso. Goyo desarrolló su carrera como solista, con proyectos como Pantera; Tostao exploró su propuesta musical por cuenta propia, mientras Slow Mike continuó cultivando su faceta como productor y creador. El reencuentro comenzó a tomar forma nuevamente en 2026, luego de que los integrantes retomaran el contacto y reconstruyeran parte de la confianza.

En agosto de 2026, los tres volvieron a compartir escenario en el concierto benéfico Colombia: Voces por la Vida, realizado en Bogotá para apoyar a las familias afectadas por el terremoto que sacudió al país. Su presentación despertó la emoción de los seguidores y dejó ver que la historia de ChocQuibTown todavía tenía capítulos por escribir. Ahora, con Trinidad I, ese acercamiento se transforma en un regreso discográfico.

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Tres canciones para volver a encontrarse

Goyo, integrante de ChocQuibTown. Foto: Juan Moore

Sobre el regreso de la agrupación musical, Goyo reconoce la importancia de este momento para la agrupación y para quienes han acompañado su recorrido. “Creo que es un gran paso, superimportante, la oportunidad de hacer música y de volver a encontrarnos con nuestros fans”, expresó. Su respuesta refleja que el lanzamiento no está pensado únicamente como una nueva apuesta comercial, sino como una manera de recuperar el vínculo con un público que durante años hizo suyas las canciones del trío.

Tostao, por su parte, habló de la emoción que aparece cuando un proyecto trabajado durante meses finalmente llega a los oídos de la gente. Para el artista, el momento en que los seguidores comienzan a especular sobre lo que viene y se preparan para escuchar las nuevas canciones tiene una energía particular. “Nos sentimos en este momento de poder compartir esto que se viene tan maravilloso llamado Trinidad I″, comentó.

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El proyecto está compuesto por tres temas: Se puede, Todo contigo y En la sopa. Bajo el concepto romantic style, la agrupación explora el amor desde diferentes perspectivas y propone una combinación de ritmos tropicales, sonidos del Pacífico e influencias afrolatinas.

La producción estuvo a cargo de CQT junto a Andrés Castro y Shafik Palis Jr., quienes acompañaron la construcción de una propuesta contemporánea que conserva el carácter festivo y la identidad sonora del grupo.

Tostao, integrante de ChocQuibTown. Foto: Juan Moore

La primera canción, Se puede, es el tema central de esta entrega. Con el merengue como protagonista, invita a dejar atrás el orgullo, disfrutar del presente y expresar los sentimientos sin tantas reservas. “Se puede, para mí, es una canción muy linda, me parece que es un tema que llega al pecho, al corazón, pero al mismo tiempo con una producción que te hace vibrar, que te hace disfrutar”, explicó Goyo.

En sus palabras, también aparece una de las características que han definido a ChocQuibTown: la capacidad de combinar una emoción cercana con sonidos que invitan a moverse.

Goyo, integrante de ChocQuibTown. Foto: Juan Moore

Todo contigo se concentra en el deseo de compartir la vida con alguien especial. Es una canción de amor que reúne las distintas sensibilidades de los tres integrantes y que encuentra en la complicidad su punto de partida.

En la sopa, en cambio, introduce un tono más juguetón. A partir de una expresión cotidiana, el grupo construye una declaración sobre ese estado de enamoramiento en el que una persona aparece constantemente en los pensamientos, incluso en las situaciones más inesperadas. El humor, los juegos de palabras y la creatividad vuelven a ocupar un lugar importante en su interpretación.

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Para Slow Mike, las tres canciones recogen una parte fundamental de lo que han construido durante su trayectoria y de las emociones que permanecieron acumuladas durante el tiempo en que trabajaron por separado. “Sentimos que lo mejor de nosotros recoge mucho de lo mejor que sabemos hacer nosotros, que es hacer canciones que lleguen al corazón desde diferentes puntos”, afirmó. También explicó que en esta entrega hay sentimientos, experiencias y una intención de compartir con sus seguidores aquello que los tres venían preparando.

Una historia que todavía tiene música por contar

Tostao, integrante de ChocQuibTown. Foto: Juan Moore

“El amor no hay que darlo a mitad ni a un cuarto, el amor hay que darlo completo”, aseguró Tostao. También invitó a quienes no encuentran las palabras para expresar lo que sienten a descubrir en Trinidad I canciones para dedicar, bailar y celebrar la vida. En ese sentido, el lanzamiento propone una mirada optimista sobre las relaciones y sobre la posibilidad de volver a conectar después de atravesar momentos difíciles.

Musicalmente, la nueva etapa también tendrá una evolución. Trinidad I es la primera de tres entregas previstas: en Trinidad II y Trinidad III, ChocQuibTown explorará otras facetas de su identidad, entre ellas el dancehall latino que marcó parte de su trayectoria con De donde vengo yo y los sonidos afro que han distinguido canciones como Morena. La agrupación también prepara un espectáculo y una gira cuyos detalles serán anunciados próximamente.

Slow Mike, integrante de ChocQuibTown. Foto: Juan Moore

La propuesta visual acompaña esta transformación. Con una estética moderna y elementos futuristas, el grupo trabajó junto al fotógrafo Juan Moore y el stylist Iván Ramírez para construir una imagen que dialogue con el sonido de esta nueva etapa.

Para Goyo, volver a empezar no significa renunciar a lo que han sido. “Significa seguir creciendo, significa seguir aprovechando todo este tiempo que hemos estado haciendo muchas cosas, trabajando en nuestros propios proyectos, prepararnos y venir con más fuerza”, expresó.