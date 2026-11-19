El chef cartagenero Nicolás de Zubiría, reconocido jurado de MasterChef Celebrity, y su esposa, la creadora de contenido Daniela Vidal, confirmaron este jueves 19 de noviembre el fallecimiento de Juana.

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A través de sus cuentas oficiales en Instagram, la pareja compartió mensajes de despedida que generaron una ola de solidaridad entre sus seguidores y varias figuras del entretenimiento en Colombia.

La noticia tomó por sorpresa a quienes siguen de cerca la vida cotidiana de la familia De Zubiría Vidal, quienes suelen compartir momentos de su hogar, sus recetas y sus viajes en redes sociales.

En esta ocasión, las publicaciones estuvieron marcadas por la tristeza de despedir a un animal de compañía que hizo parte fundamental de su núcleo familiar durante años.

De acuerdo con lo publicado en redes sociales, fue Daniela Vidal quien dio a conocer inicialmente la pérdida mediante un mensaje dedicado a Juana. Horas más tarde, el propio Nicolás de Zubiría se pronunció en su perfil de Instagram para dedicarle unas breves pero sentidas palabras a su compañera.

“Descansa en paz, Juanufla. Gracias por tanto”, escribió el chef junto a una fotografía en la que recordaba a la mascota.

La publicación evidenció el difícil momento emocional que atraviesa el cocinero, quien suele mantener un perfil reservado frente a situaciones dolorosas, pero que en esta oportunidad quiso rendirle un homenaje público a la mascota que acompañó tanto a él como a su esposa y a sus dos hijos, Sienna y Alessio.

Para los televidentes colombianos, Nicolás de Zubiría es una figura cercana gracias a su participación como jurado en las distintas temporadas de MasterChef Celebrity, formato del Canal RCN.

Tras conocerse el fallecimiento de Juana, la sección de comentarios de ambas publicaciones se llenó de mensajes de apoyo por parte de amigos cercanos, colegas del mundo gastronómico y personalidades de la televisión colombiana.

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Entre las reacciones destacadas en Instagram estuvieron las de la presentadora Julieta Piñeres y la empresaria Andrea Guerrero, quienes enviaron palabras de aliento a la pareja. “Dani, lo siento mucho”, “Un abrazo fuerte para toda la familia” y “Nadie sabe cómo lo sentimos cuando faltan, los extrañamos toda la vida”, fueron algunas de las frases con las que sus allegados acompañaron el duelo de la familia.

Aunque ni el chef ni su esposa entregaron mayores detalles sobre las causas del fallecimiento de la mascota en sus publicaciones iniciales, ambos coincidieron en destacar el vacío que deja su ausencia en la rutina diaria del hogar.