Los actos de terrorismo no cesan en la ciudad de Cali, en Valle del Cauca; durante la noche de este jueves, 19 de noviembre, fue lanzado un explosivo cerca del CAI Botánico de la Policía Metropolitana, lo que generó gran temor en la zona.

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De acuerdo con la información de las autoridades, no hubo personas lesionadas, pero sí daños menores en la infraestructura blindada de este sitio policial.

Luego de este hecho, la Policía designó un equipo especial con el fin de poder identificar plenamente a los responsables de este nuevo acto de terrorismo que sacudió a la capital de Valle del Cauca.

Los investigadores recolectan imágenes de cámaras de seguridad de la zona que están siendo analizadas para esclarecer cuál fue la ruta de llegada y de escape de las personas que lanzaron este explosivo.

Este no es el único atentado reciente, pues durante la madrugada del miércoles, 11 de noviembre, en las instalaciones de RCN en Cali, Valle del Cauca, hubo un ataque terrorista. De acuerdo con la información preliminar, solo hubo daños materiales, pues en la zona únicamente estaba el personal de seguridad.

SEMANA supo que el atentado con explosivo se registró sobre las 3:20 de la madrugada. Al parecer, lo ejecutaron dos personas que terminaron siendo capturadas por las autoridades, de quienes no se conocen muchos detalles.

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Este es el segundo ataque terrorista registrado recientemente en la sede de RCN, pues en 2025, las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Marlon lanzaron un atentado que, por fortuna, no dejó personas lesionadas.

El atentado del 11 de noviembre ocurrió después de las alertas dadas por las autoridades, que advirtieron que la guerrilla del ELN pretendía cometer un atentado contra Caracol Televisión, RCN y Caracol Radio. Luego de esta situación, el presidente Abelardo De La Espriella sostuvo que iba a garantizar la seguridad de los periodistas y demás trabajadores de medios de comunicación.