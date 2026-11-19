Luego de varias horas de bloqueo en el sector conocido como El Cairo, jurisdicción del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, la Policía Nacional y el Ejército lograron la reapertura de este importante corredor vial.

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Fue necesario que la Unidad Nacional Antidisturbios de la Policía Nacional utilizara la fuerza para poder dispersar a las personas que estaban en el lugar y que, al parecer, realizaron actos vandálicos en contra de la infraestructura tecnológica de los equipos de la zona de pesaje del PR 15+300 de la vía entre Popayán y Santander de Quilichao.

En varios videos que se conocieron por medio de las redes sociales, se logra ver cómo los manifestantes, que eran un grupo de indígenas, se marcharon de la zona ante la presencia de las autoridades.

La concesionaria vial Nuevo Cauca se pronunció frente a los actos de vandalismo: “Nuevo Cauca S. A. S. rechaza los daños causados a los elementos tecnológicos del proyecto ubicados en la vereda El Cairo, Cajibío, PR 15+800 en el marco del Paro Nacional. Estos equipos hacen parte de la infraestructura que fortalecerá la operación y la seguridad vial de la vía, y su afectación retrasa el avance de la obra y genera costos adicionales para el proyecto”, dijo.

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También señalaron que los peajes en el departamento del Cauca han venido siendo blanco de graves ataques terroristas.

“A esta situación se suman los ataques continuos de grupos al margen de la ley contra la infraestructura, hechos que ponen en riesgo la continuidad de una obra que beneficia a las comunidades y a quienes se movilizan por el territorio. Estas acciones generan sobrecostos, retrasan los trabajos y afectan la confianza en el desarrollo de una región que durante años ha esperado una vía segura y moderna”, agregó.

Al mismo tiempo, sostuvo: “Como concesionario, hemos mantenido el compromiso de cumplir con las comunidades y con el país, y seguiremos trabajando para sostener la operación del proyecto. Sin embargo, la repetición de estos hechos hace cada vez más difícil garantizar las condiciones en las que se desarrolla la obra, por lo que es indispensable un acompañamiento decidido por parte del Estado”.