Jazli Tatiana Carabalí Arroyo, la joven auxiliar de la Policía Metropolitana de Cali que fue discriminada por un hombre trabajador de la salud el pasado 15 de noviembre, mientras prestaba su servicio en el barrio Obrero, fue exaltada este martes por el alcalde Alejandro Eder por su dignidad, serenidad y entereza frente a los actos de racismo y violencia verbal que habría sufrido.

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Se conoció que el presunto agresor fue identificado por las autoridades como José Miguel Pérez, quien presta sus servicios como técnico clínico. La denuncia en contra de esta persona ya fue instaurada ante las autoridades correspondientes.

“Gracias a todos por su apoyo, para que estas circunstancias, como las que pasaron conmigo el día 15 de noviembre, no vuelvan a pasar con nadie más”, manifestó la uniformada.

Durante el acto de exaltación, el mandatario rechazó categóricamente lo ocurrido y reiteró que en Cali no se toleran las expresiones de odio, discriminación ni las agresiones contra las mujeres y los servidores públicos.

“Quiero que usted sepa que cuenta con todo el respaldo institucional y de todo el pueblo caleño. Aquí no toleramos agresiones de ningún tipo, y mucho menos actos racistas. No le daremos ni un centímetro al odio, al racismo ni a la agresión”, afirmó el alcalde Alejandro Eder.

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El mandatario también informó que la administración distrital identificó que el presunto responsable estaría vinculado como colaborador de una entidad descentralizada del distrito. Por esta razón, ordenó su suspensión y anunció el inicio de las actuaciones disciplinarias correspondientes, así como las acciones penales por los posibles delitos a los que haya lugar.

Eder destacó, además, el profesionalismo con el que la auxiliar enfrentó la situación y recordó que Cali, como ciudad con la mayor población afrodescendiente de Colombia, tiene la responsabilidad de ser ejemplo de inclusión, respeto y convivencia.