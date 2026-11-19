La guerrilla del ELN sigue causando terror en las diferentes regiones de Colombia. Durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre, fue dejado abandonado un botellón utilizado para llenar agua en la vía Mulaló - Yumbo con una bandera del ELN.

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Luego de esta situación, un equipo especializado de la Policía Nacional adelantó las verificaciones correspondientes y determinó que no había presencia de explosivos en este lugar y que solo había sido este hecho para generar pánico entre la ciudadanía.

Tras este hecho, desde la alcaldía de Yumbo emitieron un comunicado en el que entregaron más detalles de lo sucedido en esta carretera.

“Informamos que, una vez atendida y controlada la situación de seguridad en el sector de Puerto Isaacs, se habilita nuevamente el paso vehicular. Las autoridades realizaron la verificación correspondiente y confirmaron que el artefacto NO contenía material explosivo. Agradecemos a la comunidad su prudencia e invitamos a continuar informándose a través de nuestros canales oficiales. No bajamos la guardia. La seguridad y tranquilidad de todos es nuestra prioridad”, informaron por medio de un comunicado.

Y es que la ofensiva en contra de los grupos armados en esta zona no se detiene. El presidente Abelardo De La Espriella anticipó en sus redes sociales que la Fuerza Aérea adelantó una operación contra una organización criminal en el Valle del Cauca.

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“Nuestra Fuerza Aérea acaba de realizar un bombardeo contra un objetivo narcoterrorista en el departamento del Valle del Cauca”, informó el jefe de Estado.

El primer mandatario agregó que este jueves, 19 de noviembre, entregará detalles a la opinión pública cuando la información esté consolidada.

Ejército Nacional adelanta operaciones militares. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

“Mañana, una vez consolidada la información operacional, le comunicaré al país los detalles y resultados de esta operación. Firme por la patria”, dijo De La Espriella.

El jefe de Estado aterrizará en la ciudad de Cali en las próximas horas. Según la Casa de Nariño, tiene previsto un encuentro de la jurisdicción ordinaria y la Corte Constitucional.

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno nacional, este sería el décimo bombardeo que adelantan las Fuerzas Militares durante la administración de Abelardo De La Espriella.