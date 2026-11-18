Una nueva crisis política sacude a Santiago de Cali. La elección del concejal James Agudelo como presidente del Concejo Municipal, lejos de consolidar las mayorías, terminó provocando un quiebre en la relación entre varios cabildantes y la administración del alcalde Alejandro Eder.

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El detonante de la controversia es la configuración de los votos que llevaron a Agudelo (presuntamente cercano políticamente con la línea del exgobernador Juan Carlos Abadía, hoy privado de la libertad en la cárcel de Villahermosa) a la mesa directiva.

El concejal del Partido Liberal James Junior Agudelo ejercerá como presidente del Concejo de Cali entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, tras obtener 11 votos en la plenaria Foto: Captura de pantalla

Según denunció el concejal Fabio Arroyave, esta elección fue posible gracias a un acuerdo en el que confluyeron representantes del Pacto Histórico y sectores afines al actual alcalde Alejandro Eder.

Fabio Arroyave concejal de Cali Foto: Bernardo Peña

Para el concejal, representante de la Organización Arroyave, este movimiento marca un punto de inflexión. A través de un comunicado público, el cabildante anunció formalmente que su curul se declara en oposición a la administración de Eder, marcando distancia tras un periodo en el que, según señaló, había acompañado los proyectos estratégicos de la Alcaldía en seguridad, movilidad, empleo y bienestar social.

“Durante el periodo de gobierno nunca ejercimos una oposición destructiva, pero tampoco hemos sido un comité de aplausos”, manifestó el concejal, quien además cuestionó la ejecución de las iniciativas distritales.

Otros concejales como Flower Rojas y Marlon Cubillos, han señalado que no están de acuerdo con la elección del nuevo presidente del Concejo de Cali.

El episodio evidencia las crecientes tensiones internas en el Concejo de Cali y abre un interrogante sobre la gobernabilidad de Alejandro Eder en el tramo restante de su mandato.

Mientras desde el entorno de la administración se busca mantener las mayorías para sacar adelante su agenda, voces críticas dentro del cabildo advierten que el costo político de este tipo de acuerdos podría traducirse en una oposición mucho más férrea y una veeduría estricta desde la corporación.