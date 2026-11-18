Las operaciones militares y policiales no se detienen en ninguna región de Colombia tras la orden del presidente Abelardo De La Espriella de una ofensiva contra los grupos armados y las bandas criminales que imponen el terror en las comunidades.

“Es un acto político, no jurídico”: abogados reprochan compulsa de copias al presidente De La Espriella

Según cifras de Presidencia, la denominada operación Patriot Deval deja, de manera preliminar, 60 personas capturadas, 63 allanamientos y más de una tonelada de estupefacientes incautados.

“Desde las primeras horas de esta mañana, 626 policías, con el apoyo de las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades territoriales, adelantan una gran ofensiva contra la criminalidad en 18 municipios del Valle del Cauca”, señaló De La Espriella.

El balance preliminar indicó que 28 personas fueron capturadas mediante órdenes judiciales y otras 32 en flagrancia, en medio de los procedimientos desarrollados por las autoridades. Asimismo, reportó la incautación de 1.335 kilogramos de estupefacientes, aunque no se precisó qué tipo de sustancias fueron encontradas.

“Alicia sabía que la estaban envenenando”: abogado revela pistas del talio y habla de Juan De Bedout

Durante los operativos también decomisaron nueve armas de fuego y traumáticas, 198 cartuchos, tres proveedores, cuatro vehículos y 24 teléfonos celulares. Además, las autoridades reportaron la recuperación de cuatro automotores y el hallazgo de 6.196.000 pesos en efectivo.

Los capturados fueron judicializados ante la Fiscalía General de la Nación. Foto: Colprensa

El presidente De La Espriella sostuvo que este tipo de acciones de la Fuerza Pública continuarán en todos los rincones del país con el fin de poder devolverle la tranquilidad a la ciudadanía.

“¡En el Gobierno del Tigre, los delincuentes no tienen dónde esconderse! Esta operación continúa y seguiremos informando sus resultados. Mi reconocimiento a nuestros policías, militares, fiscales y autoridades que participan en esta ofensiva. ¡Cuando el Estado se decide, nunca pierde!“, finalizó.