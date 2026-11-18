Avanza el fortalecimiento del proyecto de ‘Alumbrado Navideño 2026’, apuesta de ciudad que busca convertir la temporada decembrina en una oportunidad para el encuentro familiar, la integración ciudadana, la dinamización económica y la recuperación de los espacios públicos.

Cali, con alumbrado navideño 2026 Foto: Foto de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali

En primer debate de la comisión de presupuesto del Concejo de Cali, se aprobó la destinación de nuevos recursos con miras a fortalecer su ejecución y potenciar las experiencias previstas para esta temporada.

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“Logramos la aprobación, en primer debate, de la adición de recursos que permitan fortalecer este proyecto tan importante para la ciudadanía. Por un lado, de cara a conservar las tradiciones en la temporada decembrina para propios y visitantes. Por el otro, para la reactivación económica, el turismo y el comercio, que tanto está esperando un impulso en esta temporada tan compleja, así como la recuperación moral tras el sismo”, manifestó Diego Hau, director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

Cali, con alumbrado navideño 2026 Foto: Foto de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali

Uno de los componentes más representativos será la instalación de 22 pesebres, uno en cada comuna de Cali, iniciativa que busca mantener vivas las tradiciones navideñas y acercar esta celebración a los diferentes territorios.

Cali, con alumbrado navideño 2026 Foto: Foto de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali

Estos espacios tendrán un significado especial en las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto, donde se rendirá homenaje a las víctimas a través de un mensaje de memoria, solidaridad y esperanza.

Economía local

El comercio informal respalda la realización del ‘Alumbrado Navideño’ y reconoce su importancia, con miras a dinamizar las actividades comerciales en los diferentes sectores de la ciudad durante la temporada de fin de año.

Cali, con alumbrado navideño 2026 - Imagen promocional de la Alcaldía Foto: Foto de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali

“Con la Uaesp venimos trabajando en la capacitación de más de 600 vendedores informales. Después del sismo del 10 de agosto, estamos muy pendientes de cómo vamos a recuperarnos económicamente. Es una buena temporada y le hacemos el llamado a los concejales y a la Administración, para que prioricen este evento”, afirmó Jimmy Fernando Núñez, líder de vendedores informales de Cali.

Según María Elena Valencia, líder social de la Comuna 16, “queremos que sea descentralizado, para que podamos tener un alumbrado digno y que los emprendimientos de nuestro territorio puedan participar”.

Cali, con alumbrado navideño 2026 Foto: Foto de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali

A su vez, David Patiño, vocero de los operadores de juegos infantiles y atracciones, solicitó dos cosas. “Primero, que aprueben el presupuesto del ‘Alumbrado Navideño’ y, segundo, que se extienda a las comunas y corregimientos del Distrito, para que más familias tengan la oportunidad de generar ingresos”, subrayó.

Cali, con alumbrado navideño 2026 Foto: Foto de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali

En materia económica, se estima que la temporada navideña genere una dinámica comercial cercana a los 100 mil millones de pesos, gracias a la actividad turística, comercial y de emprendimiento.