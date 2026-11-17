Pasar Navidad a bordo de un crucero de Disney es una de las alternativas que pueden considerar las familias que buscan celebrar las fiestas de fin de año de una manera diferente. La compañía ofrece viajes en los que los pasajeros tienen acceso a espectáculos, encuentros con personajes, actividades recreativas, piscinas y diferentes opciones gastronómicas.

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De acuerdo con la información publicada en la página oficial de Disney Cruise Line, las tarifas comienzan en 1.373 dólares (aproximadamente 4.539.578 pesos colombianos) para dos huéspedes. La plataforma presenta este valor como un precio inicial y permite consultar 26 fechas disponibles. No obstante, el costo definitivo debe verificarse al seleccionar la fecha y el viaje correspondiente.

Uno de los aspectos que contempla el precio es el alojamiento en los camarotes, que cuentan con espacios de descanso, televisión, refrigerador, caja fuerte y productos para el baño.

La alimentación es otro de los servicios incluidos. Los viajeros pueden acceder a desayunos, almuerzos y cenas en restaurantes de servicio a la mesa, además de comidas rápidas, refrigerios, helados y servicio a la habitación durante las 24 horas. También tienen café, té y gaseosas ilimitadas en determinados espacios del barco.

En materia de entretenimiento, la compañía ofrece espectáculos originales de Disney, presentaciones en vivo, proyecciones de películas, encuentros con personajes y acceso a piscinas, toboganes y zonas acuáticas. Los niños y adolescentes también cuentan con clubes organizados por edades, mientras que los adultos pueden disfrutar de discotecas, música en vivo, gimnasio y áreas exclusivas.

Algunos itinerarios incluyen una parada en Disney Castaway Cay, la isla privada de la compañía. Allí los pasajeros pueden disfrutar de playas familiares, zonas exclusivas para adultos, actividades recreativas, almuerzo tipo barbacoa, helados y transporte en tranvía.

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Sin embargo, no todos los servicios están contemplados en la tarifa inicial. Las bebidas alcohólicas, el agua embotellada, los restaurantes exclusivos para adultos, los tratamientos de spa, el acceso a internet, las excursiones en los puertos y el alquiler de equipos para practicar esnórquel tienen un costo adicional.

También deben contemplarse las propinas, los traslados terrestres, los tiquetes aéreos y los posibles gastos de alojamiento antes o después del recorrido.

Por esta razón, quienes estén interesados en pasar Navidad en un crucero de Disney deben revisar las condiciones de cada itinerario y consultar el precio final antes de realizar la reserva.