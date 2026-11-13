Buque petrolero chocó con crucero que transportaba a casi 150 personas en Estados Unidos

Un buque cisterna colisionó este viernes, 13 de noviembre, con un crucero fluvial en el río Mississippi, en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, lo que provocó una respuesta de emergencia de parte de las autoridades. En el momento de la colisión, a bordo del American Heritage viajaban unos 129 pasajeros, además de los miembros de la tripulación.

Según informó la filial de CBS, WAFB, citando a las autoridades portuarias, se puso en marcha una operación de rescate. La cadena mostró imágenes del crucero American Heritage, operado por American Cruise Lines, escorado y parcialmente sumergido.

El buque cisterna de Atlantic Asphalt colisionó con el American Heritage de American Cruise Lines alrededor de las 12:30 del mediodía, según declaró Kimberly Curth, secretaria de prensa del puerto de Nueva Orleans, en un comunicado.

En las imágenes de WAFB se puede ver a los pasajeros en la cubierta del barco mientras este volcaba. No quedó claro de inmediato por qué el buque cisterna, el Atlantic Asphalt, colisionó con el crucero fluvial.

Según se conoció, el crucero fluvial estaba atracado en el río Misisipi, frente al número 1350 de Port of New Orleans Place, cuando el buque cisterna de Atlantic Asphalt chocó contra él. El barco atracó dos horas antes para comenzar el desembarque de pasajeros en el momento en que ocurrió el accidente.

En comunicado emitido el viernes por la tarde por la oficina de la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, indicó que “varias personas han sido rescatadas”, se asegura. “Los organismos de seguridad pública están coordinando las labores de respuesta, siendo la prioridad inmediata la seguridad y el rescate de los afectados”, dice el comunicado de la oficina de Moreno.

Las personas que habían desembarcado del American Heritage tras el impacto estaban siendo trasladadas al interior del edificio administrativo del puerto de Nueva Orleans.

Un comunicado de la Guardia Costera de Estados Unidos indicó que el río está cerrado a todo el tráfico marítimo entre los marcadores de milla 93 y 96, abarcando la zona donde ocurrió el accidente del viernes. Esto se hizo para facilitar la labor de los equipos de respuesta mientras evalúan la situación y llevan a cabo las operaciones de rescate, según el comunicado.

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