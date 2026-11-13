El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de una nueva acusación formal contra seis integrantes y colaboradores de una organización criminal colombo-rusa señalada de participar en una conspiración para traficar cientos de kilogramos de cocaína hacia territorio estadounidense y proporcionar apoyo material a las disidencias de las antiguas FARC.

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La acusación, presentada ante un tribunal federal del Distrito Este de Luisiana y revelada el 10 de noviembre de 2026, involucra a Alexander Altergott, de 57 años; Luca Detto, de 45; Oleg Khazov, de 39; Diago Gómez-Morillo, conocido como alias Efata; Vitalii Zhikharev, de 41, y Boris Yakovlev. Los señalados tienen nacionalidades rusa, italiana y colombiana.

Según las autoridades estadounidenses, los seis enfrentarían cargos relacionados con conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

Case update from @FBINewOrleans: Colombian-Based Cocaine Importers Indicted in Drug Conspiracy and Conspiracy to Provide Material Support to the FARC Learn more: https://t.co/MNzFaKscFP — FBI (@FBI) November 13, 2026

Además, cuatro de ellos estarían vinculados con una supuesta operación para importar estupefacientes ilegalmente a Estados Unidos.

“Las operaciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) se centran, en esencia, en una sola cosa: proteger a nuestras comunidades de la amenaza real de violencia que representan las organizaciones de narcotráfico”, declaró el fiscal federal David I. Courcelle.

“La misión compartida del HSTF permanece inalterable: hacer cumplir las leyes del país y proteger al público al que nos enorgullece servir”, dijo Courcelle.

Guerrilla de las Farc Foto: AFP

Uno de los aspectos más delicados del caso involucra a dos de los acusados, Alexander Altergott y Vitalii Zhikharev, quienes fueron señalados de conspirar para proporcionar apoyo material a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Washington considera a esta organización una estructura terrorista extranjera desde diciembre de 2021. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el grupo continúa involucrado en actividades criminales como asesinatos, extorsiones, secuestros y ataques armados.

La investigación hace parte de la operación Sail Away, desarrollada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El FBI adelantó la investigación Foto: Getty Images

En el proceso participaron agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y organismos de seguridad de Colombia, Italia y Estados Unidos.