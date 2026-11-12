El pasado del papa León XIV: nuevas imágenes de su vida en Perú antes de ser el máximo líder católico

El papa León XIV volvió a Perú, la tierra que lo vio crecer como sacerdote y que ahora lo recibe como el máximo líder de la fe católica.

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En el marco de su gira por Latinoamérica, el sumo pontífice hoy recorre las calles del país que lo vio crecer. En Perú, fue conocido como Robert Francis Prevost Martínez y, aunque nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, también tiene nacionalidad peruana, tras décadas de labores misioneras en la nación latina.

Prevost llegó a Chulucanas, Perú, en 1985 cuando lo enviaron como misionero desde Estados Unidos, luego de ser ordenado sacerdote en Roma en 1982. Sobre este momento de su vida, empezaron a publicarse nuevas fotos en redes sociales.

A continuación, las imágenes de ese momento:

Papa León XIV. Foto: Redes sociales

Papa León XIV antes de ser nombrado sumo pontífice. Foto: Redes sociales

Papa León XIV en su juventud. Foto: Redes sociales

Aunque se fue por un par de años a la capital de Italia para completar su doctorado, regresó a la tierra latina en 1988 para dirigir durante una década el seminario agustino de Trujillo, donde además se desempeñó como profesor de Derecho Canónico, vicario judicial de la arquidiócesis y párroco en zonas periféricas.

Entonces, con 33 años se convirtió en un nombre relevante para la cultura católica de Perú; sin embargo, tuvo que regresar a Chicago y en 2001 fue elegido Prior General de toda la Orden de San Agustín, cargo para el que fue reelegido en 2007 y estuvo por 12 años.

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El hoy papa, entonces sacerdote, volvió a Perú en 2014, cuando el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y fue consagrado obispo en diciembre del mismo año.

Durante 9 años estuvo en la nación latina y ejerció como obispo titular de Chiclayo hasta 2023, periodo en el que también fue vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Peruana y administrador apostólico del Callao (2020–2021).

En 2023 fue llamado por el entonces sumo pontífice para que se trasladara a Roma, donde fue designado como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Desde allí, coordinó a todos los obispos del mundo.

Este cargo en Italia le permitió tener una gran relevancia en la estructura de la Iglesia católica, hecho que después lo llevó a ser el papa, tras la muerte de Francisco en 2025.