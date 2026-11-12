Primera dama acompañó recibimiento del papa León XIV en Perú: así fue su viaje

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, acompañó este miércoles, 11 de noviembre, la ceremonia de recibimiento del papa León XIV en Lima, Perú, tras aceptar una invitación extendida por la presidenta de ese país, Keiko Fujimori.

Primera dama Ana Lucía Pineda viajará a Perú para asistir a la recepción del papa León XIV

Ana Lucía Pineda, Keiko Fujimori y el papa León XIV. Foto: Montaje SEMANA / Getty Images

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno de la capital peruana y contó con la participación de Pineda en el marco de una convocatoria promovida por el Gobierno de Perú para representantes y primeras damas de América Latina.

Pineda también sostuvo encuentros con la primera dama de Bolivia, Bibi Urquidi; monseñor Paolo Rudelli, la presidenta Fujimori y varias primeras damas de la región invitadas. El cubrimiento del evento se realizó por las redes sociales oficiales de Pineda.

El desplazamiento de la primera dama había generado interés luego de que la Cancillería colombiana tuviera que aclarar quién asumiría los costos de su participación en el evento.

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La primera dama de Colombia tiene un trato espontáneo y cálido. Foto: Nicolle Sierra

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el viaje fue financiado con recursos propios de Pineda y que, por lo tanto, no representó gastos para el presupuesto nacional.

“Este desplazamiento se realizará con recursos propios de la primera dama, por lo que no representará erogación alguna ni comprometerá recursos del presupuesto del Estado colombiano”, señaló la entidad.

“Quiero que me recuerden como una primera dama cercana, que estuvo ahí, que dio la mano y que tuvo la oportunidad de transformar vidas”, dijo Ana Lucía Pineda. Foto: Nicolle Sierra

La Cancillería también explicó que la presencia de Pineda en la ceremonia buscaba contribuir al fortalecimiento de las relaciones de amistad, fraternidad y acercamiento entre los países latinoamericanos.

La participación de la primera dama tuvo lugar en medio de la visita del pontífice a Perú, país con el que mantiene un vínculo especial por su nacionalidad y su trayectoria pastoral.