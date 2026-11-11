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Alejandro Ordóñez se reunió con el presidente del Senado y se acerca a las bancadas

El ministro del Interior recorre el Congreso de la República y tiene agendadas reuniones con partidos aliados del Gobierno.

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Redacción Semana
11 de noviembre de 2026 a las 4:16 p. m.
Alejandro Ordóñez y Honorio Henríquez.
Alejandro Ordóñez y Honorio Henríquez. Foto: Suministrado a Semana.

Alejandro Ordóñez inició sus funciones como ministro del Interior. Este miércoles se reunió con el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y ya se acercó a las bancadas de diferentes sectores políticos aliados del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Henríquez informó que habló con el nuevo funcionario sobre la agenda legislativa, los principales retos del país y la importancia de mantener una colaboración armónica entre las ramas del poder público en el marco de la independencia de poderes.

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La anécdota de Alejandro Ordóñez y una ranchera de Vicente Fernández

SEMANA conoció que Ordóñez ha conversado con diferentes parlamentarios para sacar adelante las iniciativas del Ejecutivo. Hay especial interés en la Ley de Rescate Económico, que ya tiene fuertes detractores, como los integrantes del Pacto Histórico.

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