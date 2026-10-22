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Así reaccionó el hombre que amenazó a la primera dama, Ana Lucía Pineda, cuando un juez lo envió a la cárcel

En video quedaron los momentos en los que el togado explicó su decisión y se ve lo que hacía el sujeto mientras escuchaba.

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Redacción Nación
22 de octubre de 2026 a las 7:12 a. m.
Imágenes del momento en el que un juez impone medida de aseguramiento en contra del sujeto.
Imágenes del momento en el que un juez impone medida de aseguramiento en contra del sujeto. Foto: API

Las amenazas en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda, no son ningún juego y así está quedando demostrado con el caso de Juan Carlos Buriticá Suárez, quien en las últimas horas fue enviado a la cárcel por cometer esta conducta.

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Este sujeto utilizó las redes sociales para enviar mensajes amenazantes hacia la esposa del presidente Abelardo De La Espriella y hoy enfrenta un proceso judicial.

Por medio de una audiencia virtual, el togado tomó la decisión de imponer una medida de aseguramiento sobre el hoy procesado mientras que avanza el proceso en su contra.

Debido a como se realizó la diligencia, en video quedó el momento exacto en el que el juez anunió la medida y se evidenció la reacción que tuvo Buriticá Suárez.

“Esa medida de aseguramiento tiene carácter procesal, provisional y cumple dos o tres fines constitucionales”, se le escucha decir al togado, mientras que el sujeto en ese instante utiliza su mano para tocarse la cabeza, la cual mantiene abajo al tiempo que mira detenidamente a la cámara.

Pese a que en un momento se mueve, el hombre mantuvo esta misma posición durante varios segundos. Por su parte, el impartidor de justicia explicó que la decisión la notificaría en estrados y contra ella procedían los respectivos recursos.

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En otros momentos de la audiencia, a Buriticá Suárez se le vio mirando hacia arriba y hacia abajo, mientras que al tiempo movía sus manos sin saber qué hacer.

“Es adecuada porque para el despacho no hay una medida menos invasiva, más relevante, de igual eficacia y, reitero, con la aplicación del enfoque de género en lo que respecta a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que se le enrostran al señor Juan Carlos Buriticá”, argumentó el juez del caso.

El indiciado fue imputado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, injuria y calumnia.