Sorpresivo hallazgo en allanamiento al hombre capturado por amenazar a la familia del presidente: esto encontraron

Un hombre que amenazó a la esposa y los hijos del presidente Abelardo De La Espriella fue capturado por estos hechos. Luego de que este sujeto fuera enviado a la cárcel, el jefe de Estado reaccionó y reveló detalles inéditos sobre su captura.

Abelardo De La Espriella reaccionó a la captura del sujeto que amenazó de muerte a la primera dama: “¡Bienvenido a la Patria Milagro, miserable!”

Capturado el presunto responsable de amenazar a la primera dama, Ana Lucía Pineda

De acuerdo con la comunicación del presidente, las autoridades encontraron una importante cantidad de marihuana en poder del capturado. Los agentes que llevaron a cabo el procedimiento fotografiaron la sustancia y, posteriormente, las imágenes fueron divulgadas en las redes sociales oficiales del mandatario colombiano.

Cantidades de marihuana halladas en el allanamiento reportado por el presidente. Foto: X/@ABDELAESPRIELLA

“Durante el allanamiento, las autoridades encontraron una importante cantidad de marihuana en poder del capturado”, dijo el jefe de Estado.

Esto provocó que la Fiscalía lo imputara por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con base en el artículo 376 del Código Penal. Por este delito, la ley colombiana contempla una pena que puede superar los 10 años de prisión.

Este artículo castiga a quienes lleven consigo, almacenen, conserven, elaboren, fabriquen, adquieran u ofrezcan cualquier tipo de sustancia estupefaciente sin permiso de las autoridades.

De La Espriella detalló que dicho allanamiento y la captura de este hombre se llevaron a cabo el pasado 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, luego de que se radicara la denuncia el día anterior (18 de octubre) a las 12:23 del mediodía, después de que, según el mandatario, se registrara la amenaza a las 10:12 de la mañana.

Juan Carlos Buriticá Suárez es el hombre enviado a la cárcel por un juez de la República, quien hizo especial énfasis en el enfoque de género y en las pruebas recopiladas por el Centro Cibernético de la Policía.

El presidente De La Espriella dijo respecto a la captura: “Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”.

“Mi familia merece protección, como la merecen todas las familias de Colombia. ¡Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares de nuestra patria!“, agregó el mandatario.

Las amenazas cibernéticas se han convertido en un dolor de cabeza para miles de colombianos. Según balances de la Policía Nacional (Dijín), en el país se registraron más de 62.000 denuncias por delitos informáticos en un año.

La comunicación del presidente concluyó con estas palabras: “En la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes. ¡Bienvenido a la patria, milagro miserable!“.