Corte Suprema recibió compulsa de copias para indagar a excongresistas del Partido Comunes por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió la compulsa de copias emitida por la Fiscalía General para que se investigue a excongresistas del Partido Comunes por su presunta participación en el plan para asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Debido al fuero que tienen los dirigentes políticos del partido conformado tras la firma del Acuerdo de Paz, el caso debe ser estudiado por el alto tribunal.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, indicó que el caso será evaluado por el despacho de la magistrada Patricia Hernández Samudio.

Los chats que alertaron sobre un posible atentado contra Miguel Uribe Turbay dos meses antes del crimen

La Fiscalía General pidió investigar a los excongresistas Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá.

La solicitud se produjo después de las declaraciones hechas y las pruebas presentadas por María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay.

“En el marco de sus competencias y con la debida reserva para preservar la investigación, la Fiscalía General de la Nación incorpora y trabaja sobre la información aportada por la señora María Claudia Tarazona”, señaló la Fiscalía General.

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