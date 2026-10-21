Capturan a dos hombres por el homicidio de un pensionado de 73 años: así habrían torturado al adulto mayor en su propia casa

En el barrio Boston, de Medellín, el pasado 22 de junio, un hombre de 73 años, pensionado del magisterio, fue hallado sin vida y, luego de cuatro meses de investigaciones, fueron capturados dos hombres señalados de participar en este hecho.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, especificó que la captura de estos presuntos responsables se llevó a cabo en Bello, tras el trabajo articulado de la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

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El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, reveló los hallazgos de la investigación sobre lo sucedido. Estos apuntan a que la muerte del adulto mayor se habría producido cuando los implicados intentaban robarlo en su propia casa.

“Estamos hablando de un hombre que fue atacado en su propia casa. Fue golpeado, amarrado y torturado por quienes al parecer llegaron a robarle su dinero y sus pertenencias”, declaró el secretario.

La investigación reveló que el adulto mayor habría sido torturado con una bolsa plástica mientras intentaban obligarlo a revelar dónde guardaba su dinero. Por ello, los dos presuntos responsables de este hecho fueron privados de la libertad.

Dos hombres capturados (centro) permanecen bajo custodia de agentes de la Policía Nacional. Foto: Alcaldía de Medellín - API

Según la Alcaldía, estos dos hombres registran anotaciones por hurto y deberán responder ante la justicia por el delito de homicidio agravado.

El crimen causó indignación en la capital antioqueña y, con el fin de combatir la impunidad en Medellín, las autoridades dieron con el paradero de estos señalados. Desde la Secretaría fueron categóricos y Villa Mejía expresó: “No hay derecho a tanta sevicia”.

Por su parte, el alcalde Gutiérrez se pronunció y, en la misma línea del secretario, dijo: “En Medellín no vamos a permitir que quienes cometen crímenes tan atroces crean que pueden quedar impunes”.

“En Medellín defendemos la vida. Al que la hace, le toca responder. Uno a uno van cayendo”, concluyó el mandatario antioqueño.

Ahora, los señalados tendrán que enfrentar su situación jurídica ante un juez de la República. La Fiscalía y las autoridades antioqueñas recopilaron el material suficiente para solicitar su captura tras más de 100 días de investigación.