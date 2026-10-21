Fico Gutiérrez reacciona a la revelación de SEMANA del audio que envió Víctor de Currea-Lugo a Mancuso

Este miércoles, 21 de octubre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a la revelación que hizo SEMANA del audio que envió Víctor de Currea-Lugo al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. De Currea-Lugo era asesor del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre) del gobierno Petro.

“Qué bandidos…”, fue la reacción del mandatario de los paisas al escuchar la grabación.

Exclusivo: SEMANA revela la prueba reina de cómo el gobierno Petro intentó cambiar el rumbo de las elecciones usando a Salvatore Mancuso contra Abelardo De La Espriella

Se trata de un chat y un audio enviados a Mancuso por Víctor de Currea-Lugo, entonces asesor del Dapre. Antes de la segunda vuelta presidencial, el pasado 13 de junio, De Currea-Lugo intentó contactar a Mancuso con el fin de que hablara contra el entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella, quien ganó en primera vuelta y punteaba en las encuestas de cara al 21 de junio.

En ese momento, De La Espriella tenía mayor intención de voto que Iván Cepeda, el candidato del petrismo.

En la grabación, enviada a Mancuso por WhatsApp, De Currea-Lugo le dijo al exjefe paramilitar que las elecciones estaban “reñidas” y aseguró que era posible que les clavaran el “puñal”.