Fico vuelve a señalar a la administración Quintero tras recuperar obra: “Se robaron a Medellín”

El alcalde aseguró que las tres cajas del complejo ya están terminadas y atribuyó los años de abandono a la corrupción. La obra acumuló problemas contractuales y retrasos.

Después de años de retrasos y dificultades para terminar las obras, el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, en Medellín, llegó al 100 % de ejecución en sus tres estructuras. El anuncio del alcalde Federico Gutiérrez no llegó solo con la celebración por recuperar el espacio cultural: también estuvo acompañado de fuertes señalamientos contra la administración anterior.

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A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que su gobierno recuperó y terminó las tres cajas de la biblioteca, cuyo abandono atribuyó a la corrupción del gobierno que lo precedió.

“De los que se robaron a Medellín”, escribió Gutiérrez en su publicación, en la que también invitó a la comunidad a cuidar el lugar y convertirlo en motivo de orgullo para Santo Domingo Savio y toda la ciudad.

Las declaraciones vuelven a poner sobre la mesa la controversia por la contratación y ejecución de una obra que permaneció durante años sin prestar plenamente sus servicios a la comunidad.

Una obra que terminó costando más de $55.000 millones

El Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, conocido anteriormente como Biblioteca España, cerró sus puertas en 2015 por fallas estructurales. La intervención contratada en 2021 durante la administración 2020-2023 tuvo un valor inicial de $28.075 millones y recibió adiciones cercanas a los $17.000 millones, hasta alcanzar aproximadamente $45.075 millones.

Según la Alcaldía de Medellín, el contratista IDC Inversiones S. A. S. manifestó que no tenía recursos suficientes para concluir los trabajos. El contrato terminó en medio de incumplimientos y de la necesidad de conseguir nuevos recursos para finalizar las obras.

Parque Biblioteca Santo Domingo Savio 2024 Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Fico Gutiérrez / API

La administración de Gutiérrez puso en conocimiento de la Fiscalía presuntas irregularidades contractuales y anunció medidas para reclamar costos adicionales y perjuicios. Estas actuaciones no significan, por sí solas, que las acusaciones contra antiguos funcionarios estén judicialmente probadas.

Parque Biblioteca Santo Domingo Savio 2025-2026 Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Fico Gutiérrez / API

El proyecto terminó representando una inversión total de más de $55.000 millones, incluidos los trabajos iniciales y los recursos destinados a completar la intervención.

El mensaje de Fico tras recuperar el espacio

En su publicación, el alcalde destacó que la biblioteca vuelve a ser un lugar para la cultura, el arte, el aprendizaje y las oportunidades de los habitantes de la comuna 1.

La culminación de las tres cajas marca un nuevo capítulo para un proyecto que estuvo cerrado durante años y cuya recuperación quedó atravesada por cuestionamientos sobre su contratación y ejecución.

Mientras Gutiérrez presenta la obra terminada como un resultado de su administración, sus señalamientos sobre el gobierno anterior mantienen vigente la discusión política alrededor de uno de los proyectos culturales más demorados de Medellín.