Fico Gutiérrez ante la imputación número 55 de exfuncionarios de Daniel Quintero: “Crearon una estructura criminal para robarse a Medellín”

La última imputación es la de Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 9:16 p. m.
Federico Gutiérrez y Daniel Quintero.
Federico Gutiérrez y Daniel Quintero. Foto: Foto 1: Juan Carlos Sierra / Foto 2: Diego Andrés Zuluaga.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó duras acusaciones luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara que ya son 55 las personas imputadas dentro del proceso judicial que investiga un presunto entramado de corrupción que habría operado al interior de la administración pública, incluyendo al señalado jefe de la estructura.

“Ya son 55 los imputados por la Fiscalía, incluyendo el jefe de la banda. Esto no es una casualidad. Crearon una estructura criminal para robarse a Medellín y efectivamente lo hicieron”, afirmó el mandatario, al insistir en que los hechos investigados corresponden a un esquema organizado y no a actuaciones aisladas.

Los dos protagonizaron un nuevo cruce.
Los dos protagonizaron un nuevo cruce. Foto: El País

Entre los imputados se encuentra Juan David Palacios, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quien, según el proceso judicial, habría tenido un rol clave dentro del entramado que hoy es objeto de investigación por parte de las autoridades.

Gutiérrez aseguró que la administración distrital fue la que puso en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades detectadas y reiteró que continuará entregando información para que los responsables respondan ante la justicia. “Denunciamos y seguiremos denunciando”, enfatizó el alcalde.

En uno de los pronunciamientos más contundentes, el mandatario comparó el caso con uno de los mayores escándalos de corrupción del país. “El robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas se queda chiquito en comparación al mega robo que le hicieron esos hermanitos a Medellín”, declaró.

Las imputaciones hacen parte de un proceso en curso que busca establecer responsabilidades penales por presuntos delitos contra la administración pública, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y en la judicialización de los implicados.

En qué va el proceso

El próximo viernes 26 de enero, a las 3:00 p. m., está citada la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía 40 Seccional de Administración Pública de Medellín en contra del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio Cardona. Según conoció SEMANA, la decisión no le sería favorable para el exfuncionario.

Palacio está siendo investigado por el ente acusador por su actuar en ese cargo entre el 7 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, específicamente, por seis contratos firmados entre 2020 y 2021 que superan los $18.656 millones, los cuales fueron suscritos a través de contratación directa.

Uno de los hechos que llama la atención en este caso es la cercanía de Palacio con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues se sabe que desde que estaban en estas responsabilidades tenían afinidad. Igualmente, Palacios sería cercano a Miguel Quintero, hermano del exalcalde, quien también ha sido mencionado en escándalos recientes.

