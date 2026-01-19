El próximo viernes 26 de enero, a las 3:00 p. m., está citada la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía 40 Seccional de Administración Pública de Medellín en contra del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio Cardona. Según conoció SEMANA, la decisión no le sería favorable para el exfuncionario.

Palacio está siendo investigado por el ente acusador por su actuar en ese cargo entre el 7 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, específicamente, por seis contratos firmados entre 2020 y 2021 que superan los $18.656 millones, los cuales fueron suscritos a través de contratación directa.

Uno de los hechos que llama la atención en este caso es la cercanía de Palacio con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues se sabe que desde que estaban en estas responsabilidades tenían afinidad. Igualmente, Palacios sería cercano a Miguel Quintero, hermano del exalcalde, quien también ha sido mencionado en escándalos recientes.

Daniel Quintero y Juan David Palacio. Foto: Suministrada API

En la audiencia que está programada para este viernes en la Fiscalía, el Juzgado con Función de Control de Garantías también llevará a audiencia a Ana María Roldán Ortiz, quien fue subdirectora ambiental del Área Metropolitana entre el 21 de julio de 2020 y el 18 de abril de 2021. Lo mismo le sucedería a Diana María Montoya Velilla, que ocupó ese cargo desde el 17 de abril de 2021 hasta enero de 2024. En su caso, además, era la ordenadora del gasto, lo que le daría mayor responsabilidad en lo sucedido.

Uno de los temas que se está investigando es si se habría presentado un interés indebido para favorecer a personas cercanas, en detrimento del interés general y del patrimonio público, además de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Citación Juan David Palacio en Fiscalía. Foto: Suministrada

Igualmente, se investiga si se habrían apropiado irregularmente de $2.481 millones de recursos públicos que debían destinarse a la gestión del riesgo y la atención de emergencias para todo el Área Metropolitana.

Dentro de este caso ya han sido capturados el exdirector del Cuerpo de Bomberos, Misael Cadavid Jaramillo; el excapitán de los bomberos de Itagüí, Elkin de Jesús González, y María Yaneth Rúa García, profesional universitaria del Área Metropolitana.

Otro hecho que llama la atención es que el padre de Palacio, Óscar Iván Palacio, es candidato al Senado por el Partido Verde.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se ha referido a estos hechos y ha pedido que paguen los responsables. “La justicia debe tener claro que diseñaron una estructura criminal para robarse a Medellín”, afirmó.