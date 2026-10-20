Medellín

Fuertes lluvias en Medellín: Fico Gutiérrez alerta por posibles emergencias: “Eviten acercarse”

Cinco líneas del MetroCable tienen el servicio suspendido.

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José Luis Goyeneche García

20 de octubre de 2026 a las 3:37 p. m.
Lluvias intensas en Medellín durante la tarde del martes 20 de octubre.
Lluvias intensas en Medellín durante la tarde del martes 20 de octubre. Foto: Cuenta de X DAGRD-Medellín / API

Durante el inicio de la tarde de este martes 20 de octubre se han venido reportando fuertes lluvias en el Valle de Aburrá, específicamente en Medellín.

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Al respecto, se pronunció el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, quien manifestó que las autoridades competentes tenían pleno conocimiento de la situación y que están monitoreando las zonas más afectadas.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para estar muy atentos, evitar acercarse a los cauces de las quebradas y estar en permanente comunicación con los organismos de emergencia, llamando al 123.

El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata) informó sobre las 2 p. m. que las precipitaciones se estaban presentando en el occidente de Medellín y en el municipio de Bello.

Sobre las 3:00 p. m., informaron que, al momento, se habían presentado 131 descargas eléctricas y que las precipitaciones se estaban empezando a presentar en el sur de la ciudad.

Por su parte, el Metro de Medellín informó la afectación en cinco de sus líneas del MetroCable a causa de las fuertes precipitaciones, y la suspensión en el servicio de las mismas, para preservar la seguridad de los ciudadanos en sus desplazamientos.