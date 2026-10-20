Fuertes lluvias en Medellín: Fico Gutiérrez alerta por posibles emergencias: “Eviten acercarse”

Durante el inicio de la tarde de este martes 20 de octubre se han venido reportando fuertes lluvias en el Valle de Aburrá, específicamente en Medellín.

Fuertes lluvias en Medellín dejan vías inundadas y árboles caídos: estos son los corredores afectados

Al respecto, se pronunció el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, quien manifestó que las autoridades competentes tenían pleno conocimiento de la situación y que están monitoreando las zonas más afectadas.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para estar muy atentos, evitar acercarse a los cauces de las quebradas y estar en permanente comunicación con los organismos de emergencia, llamando al 123.

El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata) informó sobre las 2 p. m. que las precipitaciones se estaban presentando en el occidente de Medellín y en el municipio de Bello.

Sobre las 3:00 p. m., informaron que, al momento, se habían presentado 131 descargas eléctricas y que las precipitaciones se estaban empezando a presentar en el sur de la ciudad.

Por su parte, el Metro de Medellín informó la afectación en cinco de sus líneas del MetroCable a causa de las fuertes precipitaciones, y la suspensión en el servicio de las mismas, para preservar la seguridad de los ciudadanos en sus desplazamientos.