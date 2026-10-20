Fuertes lluvias en Medellín: Fico Gutiérrez alerta por posibles emergencias: “Eviten acercarse”

Durante el inicio de la tarde de este martes 20 de octubre se han venido reportando fuertes lluvias en el Valle de Aburrá, específicamente en Medellín.
Al respecto, se pronunció el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, quien manifestó que las autoridades competentes tenían pleno conocimiento de la situación y que están monitoreando las zonas más afectadas.
Además, hizo un llamado a la ciudadanía para estar muy atentos, evitar acercarse a los cauces de las quebradas y estar en permanente comunicación con los organismos de emergencia, llamando al 123.
‼️ A esta hora se registran fuertes lluvias en la ciudad.— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 20, 2026
Eviten acercarse a los cauces de las quebradas y reporten cualquier emergencia al 123.
Estamos atentos.
El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata) informó sobre las 2 p. m. que las precipitaciones se estaban presentando en el occidente de Medellín y en el municipio de Bello.
#SIATAnoticias | (13:56)🌧️Las precipitaciones se presentan actualmente en el occidente del Distrito de Medellín y en el municipio de Bello, con acumulados máximos de 5 mm y registros de hasta 0.5 mm en los últimos 5 minutos en el municipio de Copacabana. | @Areametropol pic.twitter.com/bsh7pJTVYr— siatamedellin (@siatamedellin) October 20, 2026
Sobre las 3:00 p. m., informaron que, al momento, se habían presentado 131 descargas eléctricas y que las precipitaciones se estaban empezando a presentar en el sur de la ciudad.
#SIATAnoticias | (14:41) ⚡️En los últimos 35 minutos se han registrado 131 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, distribuidas principalmente en Medellín (58), Bello (52), Copacabana (12) y Barbosa (6) y Girardota (3). pic.twitter.com/gIXQveepKQ— siatamedellin (@siatamedellin) October 20, 2026
Por su parte, el Metro de Medellín informó la afectación en cinco de sus líneas del MetroCable a causa de las fuertes precipitaciones, y la suspensión en el servicio de las mismas, para preservar la seguridad de los ciudadanos en sus desplazamientos.
🔴 (2:23 p. m.) Por condiciones climáticas, están temporalmente fuera de servicio los Metrocables:— Metro de Medellín (@metrodemedellin) October 20, 2026
🚡 Línea K (Acevedo - Santo Domingo)
🚡 Línea J (San Javier - La Aurora)
🚡 Línea P (Acevedo - El Progreso) pic.twitter.com/9t8AH8PTmC