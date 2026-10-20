El crimen que persigue a alias el Abuelo: fue capturado cuatro años después en Medellín

Los operativos contra el homicidio en la ciudad de Medellín no han cesado. El alcalde Federico Gutiérrez dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X sobre la captura de un hombre de 72 años conocido con el alias de el Abuelo, quien era requerido por las autoridades judiciales por su presunta participación en un homicidio ocurrido en marzo de 2022, en el barrio Belén.

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De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, la víctima de este caso fue atacada cuando se encontraba en el interior de su vivienda y luego el cuerpo fue envuelto en bolsas plásticas para ser ingresado en el baúl de un carro.

El automotor fue abandonado en el sector de Belén La Mota, donde terminó siendo localizado el cuerpo por los habitantes de la zona y el apoyo de las autoridades correspondientes.

“¡En Medellín seguimos enfrentando a los criminales! A sus 72 años, fue capturado alias el Abuelo, requerido por su presunta participación en un homicidio ocurrido en marzo de 2022 en el barrio Belén”, manifestó el mandatario.

Cuerpos embolsados. Imagen de referencia. Foto: SEMANA

Asimismo, Gutiérrez indicó: “Según la investigación, la víctima fue asesinada en una vivienda y su cuerpo trasladado en bolsas plásticas en el baúl de un vehículo, abandonado posteriormente en Belén La Mota”.

El mandatario paisa sostuvo que seguirán trabajando desde su administración de la mano con las autoridades judiciales correspondientes con el fin de poder seguir asestando golpes contra los ilegales que pretenden sembrar el miedo.

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“En Medellín, la justicia sigue avanzando. Trabajamos de la mano con las autoridades para combatir el crimen, perseguir a los responsables y fortalecer la seguridad de nuestra ciudad”, aseguró.

Finalmente, el alcalde envió un mensaje contundente contra quienes participan en actividades delictivas: “Aquí la lucha contra la criminalidad no se detiene. Uno a uno van cayendo”.

Por ahora, no se han revelado mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias que habrían motivado el homicidio. El capturado deberá responder ante la justicia por este caso de homicidio.