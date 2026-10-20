Los narcos neerlandeses que se escondían en Cali y Medellín fueron capturados con orden de extradición

Desde hace varios años se adelanta una investigación entre Colombia y los Países Bajos con el propósito de establecer, identificar y desarticular una organización criminal encargada de llevar estupefacientes hacia Europa, en una alianza criminal con narcotraficantes colombianos.

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Las autoridades lograron establecer que el enlace para completar el tráfico de drogas de Colombia a los Países Bajos se concretó gracias a dos ciudadanos neerlandeses que en las últimas horas fueron capturados, en cumplimiento de una solicitud de extradición que hizo su propio país y para que respondan por el tráfico de drogas.

“A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedaron los ciudadanos neerlandeses Ronny Haleber y Ulrich Van Dinter, quienes fueron aprehendidos en atención a dos notificaciones rojas de Interpol emitidas por solicitud de la justicia de los Países Bajos, que les atribuye conductas relacionadas con la importación y tráfico de clorhidrato de cocaína”, señaló la Fiscalía.

En el curso de la investigación, las autoridades de Países Bajos y de Colombia lograron establecer que los dos ciudadanos neerlandeses estaban a cargo de vigilar, coordinar y enviar los estupefacientes a Europa a través de contenedores contaminados y con una escala en Curazao. Los elementos de prueba están en poder de las autoridades de ese país.

Los estupefacientes eran enviados en contenedores a Europa. Foto: Armada

“La acción conjunta de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y unidades de la Policía Nacional permitió ubicar a los extranjeros en un inmueble del barrio Laureles de Medellín (Antioquia) y en el sector de Bellavista de Cali (Valle del Cauca)”, explicó el ente acusador

De acuerdo con la Fiscalía, Van Dinter, presuntamente, era el dinamizador del tráfico del estupefaciente mediante la contaminación de mercancías legales enviadas desde los principales aeropuertos y puertos de Colombia hacia Europa.

Dos ciudadanos neerlandeses señalados de integrar una red de tráfico de drogas. Foto: Suministrada (API)

“La Fiscalía, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, realizará las comunicaciones correspondientes para que se formalicen los pedidos de extradición de los extranjeros y se surtan los trámites diplomáticos y administrativos de ley”, explicaron desde la Fiscalía y tras la captura de los dos neerlandeses.