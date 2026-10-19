Cayó temido sicario del cartel de los más buscados de Cundinamarca y Tolima: tiene un largo historial criminal

En un contundente golpe a las redes del crimen organizado que delinquen en los límites entre Cundinamarca y Tolima, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) hicieron efectiva la captura por orden judicial de alias Mueco.

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El procedimiento se desarrolló mediante una diligencia de allanamiento y registro adelantada en el municipio de Flandes, logrando neutralizar a uno de los objetivos prioritarios que figuraba de manera prominente en el cartel de los más buscados de la región. En una diligencia de allanamiento en Flandes, la Seccional de Investigación Criminal capturó por orden judicial a alias Mueco, integrante del cartel de los más buscados.

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El detenido es señalado por las autoridades de actuar como el principal sicario de la estructura criminal conocida como Los Puyicas, banda delictiva con amplio radio de acción en los municipios de Girardot y Flandes.

Letrero de los más buscados de Cundinamarca, en un círculo rojo, alias Mueco. Foto: Policía de Cundinamarca.

Las investigaciones judiciales lo vinculan de forma directa como el presunto autor material del homicidio de Harold Joel Jiménez, perpetrado el 17 de febrero de 2025, motivo por el cual un despacho fiscal requería su comparecencia por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Reincidencia criminal y decisión judicial de encarcelamiento

El historial delictivo de alias Mueco refleja un alto grado de peligrosidad y reincidencia en el delito de sangre. De acuerdo con los cruces de información en las bases de datos de la Policía Nacional, el capturado registra cuatro anotaciones judiciales previas por el delito de homicidio, consolidándose como un actor determinante en la ejecución de la violencia selectiva asociada al control de rentas ilícitas en esta zona del centro del país. El capturado presenta cuatro anotaciones judiciales por homicidio y era requerido por el crimen ocurrido en febrero de 2025.

🚨 ¡Cayó alias “Mueco”, uno de los más buscados de Cundinamarca! En Flandes, Tolima, capturamos a este presunto sicario de “Los Puyicas”, señalado de un homicidio. Un juez lo envió a prisión. #DiosYPatria https://t.co/ZKgOgfnoNb — Departamento de Policía Cundinamarca (@PoliciaCmarca) October 19, 2026

Tras la materialización de la aprehensión, el sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de las audiencias concentradas. En los estrados judiciales, un juez de la República avaló la legalidad del procedimiento y dictó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.

Un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a alias Mueco por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, coronel Luis Carlos Romero Galvis, ratificó el compromiso institucional de desmantelar por completo a Los Puyicas y devolver la tranquilidad a los pobladores de la cuenca del Alto Magdalena.