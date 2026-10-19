La Policía confirmó que en el puerto de Cartagena fue incautado el cargamento más grande cocaína de los últimos 10 años, al decomisar 7.5 toneladas del alcaloide.

“La operación se desarrolló mediante actividades de análisis, perfilamiento e inspección de carga, que permitieron identificar una mercancía sospechosa de contener sustancias ilícitas ocultas bajo la modalidad de mezcla con panela pulverizada”, dijo la Policía.

Agregó la Policía que: “a partir de las alertas generadas durante el proceso de verificación, se adelantaron las inspecciones correspondientes para establecer la naturaleza del contenido. Los elementos materiales probatorios fueron remitidos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la (Dijín) para los análisis técnicos correspondientes”.

Sobre el cargamento decomisado, la Policía entregó el valor de lo que podría costar en el mercado ilegal extranjero. “Este resultado representa una afectación superior a 42.000 millones de pesos colombianos a las finanzas de las organizaciones criminales y evita la comercialización de aproximadamente 19.116.000 dosis de cocaína, impidiendo que esta sustancia llegue a los mercados ilegales”, señaló la Policía.

Por su parte el director antinarcóticos de la institución , el general William Castaño, explicó que: “Este importante resultado operacional refleja el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y la efectividad de las estrategias de control, análisis y perfilamiento de carga para detectar nuevas modalidades de ocultamiento de sustancias ilícitas. Con esta incautación, afectamos significativamente las finanzas de las organizaciones criminales y evitamos que millones de dosis de cocaína lleguen a los mercados ilegales”.

Momento en el que un Policía inspecciona el cargamento de cocaína decomisado en Cartagena. Foto: Policía.

De acuerdo con las fuentes de la Policía, el paso siguiente en el caso es lograr la judicialización del alcaloide y profundizar en la investigación para determinar quiénes son los dueños del millonario cargamento.