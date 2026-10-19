Fallo condenatorio por el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno

Pasaron 12 meses desde aquella trágica madrugada en la que Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, fue golpeado en plena calle, en un estado de total vulnerabilidad, al salir de una fiesta de disfraces de Halloween.

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Ese 31 de octubre de 2025, el joven de 20 años buscaba un vehículo para regresar a su casa junto a un amigo cuando fue abordado por Juan Carlos Suárez Ortiz, disfrazado de Darth Maul —villano en la saga de Star Wars—, quien lo golpeó en repetidas oportunidades hasta tirarlo al suelo, donde siguió insultándolo y pateándolo.

El agresor se fue del lugar. Mientras Jaime Esteban se levantaba para seguir su camino, volvió a ser increpado por Suárez, quien, después de amenazarlo, lo siguió golpeando. Pocos segundos después se sumó a la golpiza Ricardo Rafael González Castro, un joven que se ganaba la vida vendiendo perros calientes en la calle.

Fiscalía pide fallo condenatorio contra implicados en la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrida tras una fiesta de Halloween en la madrugada del 31 de octubre de 2025. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/VYB6DHg2im — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2026

Pese a los intentos desesperados de Jaime Esteban por protegerse y a los llamados de su amigo para que pararan la golpiza, Suárez y González continuaron hasta dejarlo inconsciente en toda la acera.

Debido a la gravedad de las heridas, el estudiante falleció en un centro médico.

Este lunes, 19 de octubre, un Juzgado de Conocimiento de Bogotá emitió el fallo condenatorio contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por el delito de homicidio agravado, en calidad de coautores.

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El juez aceptó la petición elevada por la Fiscalía General, que fue apoyada por la Procuraduría y los representantes de víctimas, al considerar que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad directa de los dos acusados en este crimen.

En la decisión se advirtió sobre el grado de sevicia y desprecio por la vida que presentaron los dos procesados durante la golpiza. En el caso de Suárez, se resaltó que tenía entrenamiento en artes marciales, lo que representó una grave afectación a la integridad física de Jaime Esteban.

En la actualidad, las autoridades están tras la pista de Kleidyar Paola Fernández Sulbarán, una joven disfrazada con un vestido azul, quien habría instigado la golpiza a Jaime Esteban Moreno.

La joven, quien para el momento de los hechos estaba disfrazada de un popular personaje del videojuego Mortal Kombat, habría motivado el ataque contra el estudiante dentro de la discoteca Before Club en la localidad de Barrios Unidos, en el nororiente de Bogotá, donde se realizaba la fiesta de disfraces.