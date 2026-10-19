Esta es la demanda que pide anular la elección de la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez

“Quiero decirles una cosa con el respeto que me merecen porque usted es una representante y usted es la gobernadora. Son unas damas y yo respeto a las mujeres. Pero quiero que sepan que estoy enterado de lo que pasa en la isla y no lo voy a seguir tolerando”. Con este tajante mensaje, el presidente Abelardo De La Espriella le puso de presente el pasado 18 de octubre a la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y a la representante a la Cámara por el archipiélago, Elizabeth Jay-Pang Díaz, que está pendiente de lo que ocurre en materia de contratación.

Tenso momento entre Abelardo De La Espriella, la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz: “Estoy enterado de los negocios de su marido y no lo voy a permitir”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/H8pi1wdX7t — Revista Semana (@RevistaSemana) October 18, 2026

El jefe de Estado les señaló que no va a permitir que siga pasando lo que ha sucedido en el archipiélago en las últimas décadas y por lo que existen una decena de investigaciones y hasta condenas contra exgobernadores y excongresistas sanandresanos, debido a actos de corrupción.

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“Se los quiero decir con todo el respeto porque se trata de dos mujeres, pero lo digo claramente mirándolas a los ojos: no voy a seguir permitiendo que se siga haciendo con la isla lo que se ha venido haciendo siempre. Como jefe de Estado y jefe de Gobierno, utilizaré toda mi autoridad para que no se pierda un peso. Quiero que queden advertidas porque estoy informado”, les señaló directamente De La Espriella durante su visita.

SEMANA indagó y encontró que contra la actual gobernadora Girley Natacha Ordóñez existe una demanda que pide anular su elección para “completar el periodo institucional 2024-2027″.

En la acción judicial, a la que tuvo acceso completo este medio, se indica que fue elegida como mandataria pese a que su renuncia al cargo de diputada no se había aceptado.

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“Que como presupuesto del juicio de legalidad electoral y con fundamento (…) se inaplique con efectos inter-partes la decisión mediante la cual la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental pretendió aceptar la renuncia de la señora Girley Natacha Ordóñez Bowie a su curul de diputada, contenida en el Acta N.° 003 del 21 de mayo de 2026, por haber sido adoptada sin competencia funcional y por fuera del procedimiento legal y reglamentado aplicable”, señaló la demanda.

El pasado 29 de septiembre, el despacho del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez admitió para su estudio la respectiva demanda. Sin embargo, negó la suspensión provisional de su cargo por considerar que los cargos suscitan una controversia jurídica y probatoria que deberá resolverse en la sentencia y, en todo caso, la aceptación de la renuncia de la demandada goza de presunción de legalidad.

Igualmente, para tomar una decisión de fondo, le ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional del Estado Civil un informe con los “antecedentes administrativos” de la elección de Girley Natacha Ordónez Bowie como gobernadora del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.