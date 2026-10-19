Por presunta extorsión y secuestro capturan al exgobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins

Everth Julio Hawkins Sjorgreen, fue gobernador de San Andrés y terminó capturado por su posible participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la isla.

Una investigación de la Fiscalía en la que terminó metido el exmandatario y sin precedentes en el archipiélago.

¿Quiénes son la representante y la gobernadora de San Andrés a las que Abelardo De La Espriella enfrentó?

Justamente la Fiscalía reveló este lunes, 19 de octubre, que se adelantan más de 33 investigaciones por hechos de corrupción que enredan a funcionarios y a exfuncionarios de la gobernación de San Andrés, lo que no se tenía de conocimiento era que un exmandatario departamental estaba involucrado en hechos de extorsión y secuestro.

“La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra el exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, por su posible participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la isla. En ese sentido, el exmandatario fue capturado en Barranquilla (Atlántico) por unidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial vigente”, señaló la Fiscalía.

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