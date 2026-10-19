¿Quiénes son la representante y la gobernadora de San Andrés a las que Abelardo De La Espriella enfrentó?

Un gran impacto mediático generó la conversación que tuvo el presidente Abelardo De La Espriella con la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, a quienes les reclamó por varios hechos que sucederían en materia política en el archipiélago. “Quiero que sepan que estoy enterado de lo que pasa en la isla y no lo voy a seguir tolerando”, les dijo el mandatario en un video que grabó el momento. ¿De quiénes se trata?

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Girley Ordóñez es la gobernadora del departamento, quien llegó a suceder en ese cargo a Nicolás Gallardo, que tuvo que dejar las riendas de la Gobernación por una sanción del Consejo de Estado en su contra por doble militancia. En unas elecciones atípicas Ordóñez se impuso y llegó a dirigir la isla desde julio de 2026.

Con 35 años ganó esos comicios gracias al respaldo del Partido Liberal en coalición con el Pacto Histórico. Es profesional en Negocios Internacionales y tiene una maestría en Gobierno y Gestión Pública.

Trabajó como presentadora en el canal regional Teleislas y pasó por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina). Precisamente, el presidente De La Espriella dijo que conocía las movidas de su esposo en esa entidad.

Por su parte, Jay-Pang Díaz ha sido una de las caras más visibles de la política de San Andrés y Providencia de los últimos años. Es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe. Tiene especialización en Gestión Pública, en Administración Financiera y en Gestión Ambiental; además cuenta una maestría en Medioambiente y Desarrollo. Ha pasado por distintos cargos públicos en el departamento.

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en San Andrés. Foto: Presidencia

El Partido Liberal se pronunció

Desde el Partido Liberal, del cual hacen parte tanto la gobernadora como la representante, celebraron que se cree una comisión para que investigue lo relacionado al manejo del presupuesto y las inversiones del Estado en el departamento pero expresaron su solidaridad y respaldo con sus afiliadas.

“Nuestra colectividad reconoce en la representante Elizabeth Jay- Pang Diaz, a una mujer que ha dedicado gran parte de su vida al servicio público, caracterizándose por su honestidad, transparencia, disciplina, responsabilidad y profundo compromiso con el bienestar de las comunidades del Archipiélago”, dijeron.

Sobre la gobernadora mencionaron que respaldan su gestión administrativa que consideran que ha estado “enmarcada en los principios de autonomía territorial, respeto institucional y defensa de los intereses de la población insular”.

Para defenderla mencionaron que la gobernadora tomó posesión del cargo en julio tras las elecciones atípicas por lo que consideran que se trataría de un tiempo corto, por lo que “no hay razón para hacer los señalamientos a los que fueron expuestas públicamente por el presidente y menos frente a una gestión que acaba de iniciar”.