“El hijo de ‘Tirofijo’, hijo de crianza de Sandra Ramírez, dio la orden”, María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe

En una reveladora entrevista a María Isabel Rueda para el diario El Tiempo, María Claudia Tarazona, reveló una nueva línea de investigación en el magnicidio de su esposo Miguel Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona revela el chat donde le advierten que la orden del magnicidio de Miguel Uribe salió del Congreso

Se trata de la responsabilidad que habría tenido un hijo de Tirofijo en ejecutar el crimen. “Le voy a revelar este dato. Ayer llegó una información muy importante a la Fiscalía que próximamente será revelada. Le adelanto: resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda”, comenzó.

“Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a ‘John 40’, que hace parte de la ‘Segunda Marquetalia’”, agregó Tarazona.

María Claudia Tarazona Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Según ella, la responsabilidad de Marulanda en el asesinato de su esposo sería determinante. La información que llegó a la Fiscalía es que “este señor Enrique Marulanda dio la orden, no la intelectual, sino la material. El hijo de ‘Tirofijo’, hijo de crianza de Sandra Ramírez, dio la orden y la coordinó”, le aseguró a María Isabel Rueda.

“La Fiscalía recibió a finales de la semana pasada esta información, me la enviaron, la leí y, evidentemente, cuando a mí me dicen que la orden salió del Congreso y me están diciendo que el hijo de ‘Tirofijo’ es hijo de crianza de Sandra Ramírez, quien hizo parte del Congreso, pues me parece que este rompecabezas empieza a tomar una forma distinta”, agregó.

En su última edición, SEMANA había revelado la nueva información en poder de la Fiscalía. Según las pesquisas de la entidad, la decisión la tomó Iván Márquez en una reunión realizada con los miembros principales de la Segunda Marquetalia. En el encuentro habrían participado de manera virtual Geovany Andrés Rojas, alias Araña, quien aún no se había divorciado del mando, y su lugarteniente alias Jairo o Popeye. En la planeación también habrían participado Walter Mendoza, jefe de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, hijo del fallecido jefe fundacional de las Farc, Manuel Marulanda, alias Tirofijo; el Zarco Aldinever y John 40.

La participación de alias John 40, lugarteniente de Iván Márquez, y un pago de $5.000 millones: las nuevas pistas en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía investiga si el pago por el magnicidio fue tasado en 5.000 millones de pesos y si esta plata efectivamente salió de una mina ubicada en Barrancominas, Guainía, al sur del país, manejada por John 40, de donde extraen oro y coltán.

“La orden salió del Congreso”

La semana pasada, Tarazona había dicho, en conversación con Noticias Caracol, que la “orden de asesinar a Miguel Uribe salió del Congreso” y había entregado los chats de las conversaciones que le llegaron a su celular. A María Isabel Rueda, le dijo: “No es una opinión mía, sino que proviene de pruebas e indicios graves, serios y contundentes que han llegado a la Fiscalía y que me han compartido a mí”.

La muerte de Miguel Uribe Turbay estremeció al país, pero aún no se ha revelado toda la verdad de lo sucedido. Foto: Colprensa

Tarazona aseguró que hoy está claro que “la ‘Segunda Marquetalia’ fue parte de la autoría material, más no de la intelectual”.

La organización criminal, creada por quienes desertaron del proceso de paz con las Farc fue, según ella, “el vehículo para asesinar a Miguel, tanto con el ‘Zarco Aldinever’ como con ‘Iván Márquez’ y todos los demás cabecillas de la ‘Segunda Marquetalia’. Sin duda fueron los autores materiales. Consiguieron el dinero, lo trajeron de Venezuela, contrataron a las personas... Se comunicaron con alias el Viejo, quien es finalmente quien coordina toda la estructura criminal en Bogotá”.

Además, aseguró que El Viejo ha declarado ante la justicia que él fue contratado por el ‘Zarco Aldinever’ e ‘Iván Márquez’. Y que hoy se sabe que la plata con la cual se aseguró el crimen tuvo origen en el vecino país. “Él dice que esa plata salió de Venezuela”, precisó.

Tarazona habla de varios elementos que hoy permitirían estar más cerca de la verdad sobre el magnicidio de su esposo. El primero es la extracción y posterior captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero de 2026. Lo segundo es la extradición de alias Araña, porque los ‘Comandos de la Frontera’ que él lideraba hacen parte de la Segunda Marquetalia.

“Sabemos que él estuvo en Vaupés y Guainía también haciendo coordinación sobre los dineros que se dieron para el asesinato de Miguel”, dijo María Claudia Tarazona sobre alias Araña. Foto: Suministrado a SEMANA API

La familia de Miguel Uribe buscará que ese asesinato sea uno de los temas que investigue la justicia en su caso. “Sabemos que él estuvo en Vaupés y Guainía también haciendo coordinación sobre los dineros que se dieron para el asesinato de Miguel”, dijo.

Lo tercero es la extradición de alias Águila, quien fue mano derecha del ‘Zarco Aldinever’. “Esperamos que la justicia norteamericana nos ayude a esclarecer los hechos”, agrega Tarazona.

La esposa de Miguel Uribe aseguró que las declaraciones del gobierno Petro en su momento buscaron evadir la responsabilidad de la Segunda Marquetalia y recordó la cercanía de Iván Cepeda con las desmovilizadas Farc. “Veremos si como Estado, como Fiscalía y como familia, tendremos la capacidad para que llegue a determinarse que lo de Miguel fue un crimen de Estado”, advirtió.