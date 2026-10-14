María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, aseguró en entrevista con Noticias Caracol que tiene información detallada de que la orden para matar a su esposo habría salido del Congreso. Además, mencionó que allí se encontraban antiguos miembros de las Farc, por lo que solicitó que la Fiscalía investigue si tuvieron alguna responsabilidad.

María Claudia Tarazona denunció que la orden de asesinar a Miguel Uribe “salió desde el Congreso” y Álvaro Uribe reaccionó

Ante el señalamiento, los miembros del partido Comunes dijeron que están “prestos” a atender los requerimientos de la justicia para esclarecer este caso.

“Estamos prestos a atender cualquier requerimiento de las autoridades correspondientes sobre el caso del asesinato del senador Uribe Turbay, con la tranquilidad que nos otorga la certeza de haber obrado en el marco de la Constitución y la ley, a partir de la firma del acuerdo de paz”, aseguraron.

Mencionaron que a través de esta vía quieren defender su honra y buen nombre y rechazaron las declaraciones de Tarazona.

“Rechazamos las infundadas declaraciones de la señora Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay; queremos reiterar a la opinión pública y a la comunidad internacional nuestro indeclinable compromiso con la paz que firmamos hace 10 años con el Estado colombiano. Ni los entrampamientos, ni las calumnias, ni los montajes podrán alejarnos de ese camino”, señalaron los miembros de Comunes.

Los excombatientes agregaron que han sido víctimas, según ellos, de “ataques, desinformación, estigmatización y falsas acusaciones” contra Rodrigo Londoño (Timochenko), líder de esta colectividad y quien firmó el acuerdo de paz de La Habana en 2016 con Juan Manuel Santos.

Además, reclamaron que el presidente Abelardo De La Espriella los haya criticado, especialmente a Londoño, y pidieron que se respete lo pactado en ese acuerdo.

Tarazona aseguró que la orden de matar a Miguel Uribe Turbay habría salido del Congreso. Foto: Guillermo Torres Reina/SEMANA.

Los exmiembros de las Farc también aseguraron que en el Congreso las bancadas que hacen parte de la coalición del Gobierno estarían adelantando una “ofensiva” en su contra con la intención, según ellos, de eliminar algunos puntos del acuerdo de paz, así como reducir los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se creó tras la firma de ese acuerdo.

La carta está firmada por Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo, Pablo Catatumbo Torres, Imelda Daza Cotes, Sandra Ramírez y Lobo Luis Alberto Albán, quienes eran congresistas de Comunes en la pasada legislatura. Tras no alcanzar los votos necesarios en las pasadas elecciones, perdieron la personería jurídica del partido.

Según detalló Tarazona, la orden de matar a Miguel Uribe Turbay “salió del Congreso”. “Y no podemos olvidar que en el Congreso estaban militantes de las Farc, entonces hay que investigar; eso es lo que estamos esperando, que se esclarezcan estos hechos, que se lleve una investigación profunda y real si las personas que estaban en el Congreso en ese momento tuvieron que ver con el magnicidio de Miguel”, dijo Tarazona.

La esposa de Miguel Uribe Turbay afirmó que espera que se abra esta línea de investigación por parte del grupo especializado y se determine si esta información es verídica.