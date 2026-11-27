Seis organizaciones de productores provenientes de los departamentos de Caquetá, Putumayo, Vichada, Nariño, Bolívar y Magdalena presentarán sus productos en la feria ChocoShow 2026, en Bogotá. Estos territorios, según informes oficiales, figuran entre los más afectados por el conflicto armado interno.

Los productores de 6 zonas afectadas por el conflicto armado presentarán sus productos en Chocoshow 2026. Foto: Agencia de Renovación del Territorio

Las iniciativas, ubicadas en municipios vinculados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y a las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), presentarán productos que van desde el chocolate de mesa hasta las chocolatinas con altas concentraciones de cacao y los granos de cacao fino de sabor y aroma.

Con esta participación, según destacaron la Agencia de Renovación del Territorio y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, se busca abrir oportunidades comerciales para organizaciones que han encontrado en el cultivo y la transformación del cacao una alternativa productiva.

En Chocoshow se presentarán los productos de seis territorios afectados históricamente por el conflicto. Foto: Agencia de Renovación del Territorio

Entre las organizaciones participantes está Chocoamazonic, de El Doncello (Caquetá), que llevará chocolate de mesa amargo y chocolatinas con concentraciones de cacao del 70 % y un 90 %. Desde Puerto Guzmán, Putumayo, estará Musu Pakarii, con una oferta similar.

También participará Cacao Vivo, de Cumaribo (Vichada), con chocolate de mesa; Dinka, de Tumaco (Nariño), que presentará grano seco de cacao fino de sabor y aroma; Serranito, de Santa Rosa del Sur (Bolívar), con chocolate de mesa en diferentes presentaciones, y Atavikafé, de Santa Marta (Magdalena), con chocolate oscuro con concentraciones de cacao del 35 %, del 70 % y del 100 %.

La directora de la Agencia de Renovación del Territorio, Cindy Palma, destacó la importancia de estos espacios para las comunidades productoras y su apuesta por actividades económicas legales.

. Foto: Agencia de Renovación del Territorio

“Detrás de cada producto hay familias que han decidido construir un futuro distinto para sus territorios. El cacao representa esa decisión de transformar sus economías, recuperar oportunidades y demostrar que sí es posible vivir de actividades legales y sostenibles”, afirmó.

La funcionaria agregó que la compra de estos productos también representa un reconocimiento al trabajo de las comunidades que le apuestan a la construcción de paz desde sus territorios.

De acuerdo con las cifras entregadas por la ART, los proyectos de cacao acompañados por el Gobierno nacional suman 18 iniciativas que benefician a 2.776 familias. Entre las cifras de beneficiarios también se registran 1.122 mujeres.

La feria será una vitrina para que estas organizaciones exhiban sus productos ante compradores, chocolateros y visitantes, y busquen nuevas oportunidades de comercialización para el cacao producido en sus regiones.

La presentación de estos productos se realizará en ChocoShow 2026, la feria del cacao y el chocolate que se celebrará del 27 al 29 de noviembre en Corferias, en el occidente de Bogotá. Los productores estarán ubicados en el primer piso del pabellón 6, stand 513-E.