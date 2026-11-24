Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, lanzó una crítica al acuerdo de paz que logró el gobierno de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc.

En una publicación en su cuenta de X, el congresista manifestó: “Es indignante. Hace diez años le prometieron a Colombia una paz que nunca existió”.

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El mensaje lo acompañó con la fotografía de los estragos que generó la detonación de un carro que fue adecuado con explosivos en Villavicencio.

Justamente, ese acontecimiento lo usó para probar los efectos de la negociación de paz.

“Hoy la prueba del desastre son los 100 kilos de pentonita que hicieron detonar anoche en Villavicencio. Nos vendieron una gran farsa y el país la sigue pagando con sangre”, comentó el senador.