En la mañana de este 24 de noviembre, la Cancillería colombiana anunció el retorno humanitario de Johan Manuel Rodríguez Jiménez, de 31 años, quien residía en China y tuvo que ser traído de regreso al país tras una insuficiencia cardiaca avanzada que lo obliga a requerir un trasplante de corazón.

El hombre llegó a la capital acompañado de un médico y una enfermera y continuará su tratamiento en un centro médico especializado. La Cancillería aseguró que, tras su retorno al país, hubo un trabajo coordinado entre varias entidades.

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Entre las entidades están el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado General de Colombia en Guangzhou, que acompañó a la familia durante este proceso. También se gestionó la aprobación excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones (FEM).

“Cada gestión, cada esfuerzo y cada coordinación tienen un propósito claro: proteger a nuestros connacionales y acompañarlos cuando más lo necesitan. A Johan y a su familia les enviamos un mensaje de solidaridad y esperanza”, expresó el canciller Omar Bula, quien hizo seguimiento al caso.

La Cancillería aseguró además que el Gobierno De La Espriella prioriza la protección y asistencia de los colombianos en el exterior.