En la mañana de este 24 de noviembre, la Cancillería colombiana anunció el retorno humanitario de Johan Manuel Rodríguez Jiménez, de 31 años, quien residía en China y tuvo que ser traído de regreso al país tras una insuficiencia cardiaca avanzada que lo obliga a requerir un trasplante de corazón.
El hombre llegó a la capital acompañado de un médico y una enfermera y continuará su tratamiento en un centro médico especializado. La Cancillería aseguró que, tras su retorno al país, hubo un trabajo coordinado entre varias entidades.
Entre las entidades están el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado General de Colombia en Guangzhou, que acompañó a la familia durante este proceso. También se gestionó la aprobación excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones (FEM).
“Cada gestión, cada esfuerzo y cada coordinación tienen un propósito claro: proteger a nuestros connacionales y acompañarlos cuando más lo necesitan. A Johan y a su familia les enviamos un mensaje de solidaridad y esperanza”, expresó el canciller Omar Bula, quien hizo seguimiento al caso.
La Cancillería aseguró además que el Gobierno De La Espriella prioriza la protección y asistencia de los colombianos en el exterior.